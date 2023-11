Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le Conseil municipal consolide ses acquis sur les plans administratif et financier

La troisième session ordinaire, dite administrative, du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, ouverte le 25 octobre dernier, a pris fin il y a quelques jours et a permis à cette assemblée locale de consolider ses acquis tant sur le plan administratif que financier.

Après des débats en plénière qui ont duré dix jours, les conseillers municipaux et départementaux de Pointe-Noire ont adopté, après amendements, les rapports des commissions activées pour la circonstance, à savoir la commission économie et finances, la commission administration et affaires juridiques.

Evoquant les questions budgétaires, les membres du Conseil municipal ont pris la résolution d'adopter après amendements le budget supplémentaire exercice 2023 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 18 milliards FCFA. Ensuite, ils ont adopté à l'unanimité, après amendements également, le projet de recommandation portant répartition des amendes de police entre l'Etat et la commune de Pointe-Noire.

Par ailleurs, l'assemblée municipale a adopté, s'agissant du rapport sur le cahier des charges, le projet relatif à la concession du service des pompes funèbres avant de clôre la plénière en adoptant, à la majorité absolue, le projet de délibération du 4 mars 2022, autorisant le bureau exécutif à signer un contrat de bail emphytéotique administratif avec la société ENG group S.A, relatif à la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'un grand centre d'affaire dans l'enceinte du stade Franco-Anselmi. « S'il est vrai que le Conseil s'accorde à revenir à l'affectation initiale de cet espace, il n'en demeure pas moins vrai qu'à cet effet, toutes les procédures administratives et juridiques pour y parvenir doivent être mises en oeuvre », a dit Geoffroy Michel Dibakala, deuxième secrétaire du bureau exécutif du Conseil.

Clôturant les travaux, la présidente du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Eveline Tchichelle, a révélé la particularité et l'importance de cette troisième session ordinaire . « Cette session était sans conteste une nouvelle étape pour le Conseil de par la pertinence et la qualité des sujets abordés », a dit l'autorité municipale.

Les membres du Conseil municipal ont eu, au cours de cette session, la chance de suivre les exposés de haute facture faits par les directeurs départementaux de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, de l'Enseignement technique et professionnel ainsi que du directeur départemental de la population.

Ces exposés leur ont permis de bien cerner les difficultés que subissent les professionnels de ces secteurs, tout en imaginant des solutions adaptées liées à l'occupation anarchique du périmètre scolaire par des commerces de tous genres, le déficit en personnel enseignant et administratif dans les écoles ainsi que le manque de tables-bancs.

En effet, cette session administrative a eu le mérite de consolider les acquis du Conseil municipal tant sur le plan administratif que financier, mais aussi et surtout a permis à ses membres de se faire une idée précise sur le niveau exact de leurs engagements en vue de mieux projeter leur action non seulement au cours du dernier trimestre de l'exercice 2023, mais en filigrane de mieux la projeter pour les quatre prochaines années qui se profilent à l'horizon.

Notons qu'au cours de cette activité, les questions de prévention en matière de santé publique dans l'intérêt de la population ont également été abordées pour le bien-être de tous.