Congo-Kinshasa: Le pays compte 6,9 millions de déplacés internes, selon l'OIM

Un nombre record de 6,9 millions de personnes ont été forcées de quitter leurs foyers à l'intérieur de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué lundi 30 octobre l'Organisation internationale des migrations (OIM).

Dans son communiqué, l'OIM souligne que la majorité des déplacés a besoin d'aide humanitaire.

Avec le conflit en cours et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaires au monde, a indiqué cette agence onusienne basée à Genève.

Ces derniers mois, les violences ont provoqué dans le Nord-Kivu le déplacement de centaines de milliers de personnes et aggravé la crise humanitaire dans l'est de la RDC.

De son côté, Médecins sans frontière (MSF) appelle les belligérants au respect du droit humanitaire.

MSF condamne l'utilisation d'armes lourdes dans, autour ou contre les établissements de santé.

L'ONG rappelle à tous les belligérants que les structures et les véhicules médicaux doivent être respectés et protégés pour permettre aux agents de santé de soigner et transporter les patients dans un environnement sûr et sécurisé.