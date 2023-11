Congo-Kinshasa: Des ONG dénoncent la campagne électorale précoce à travers le pays

Dans une déclaration parvenue jeudi 9 novembre à Radio Okapi, la Synergie des organisations membres de la société civile dénonce la campagne électorale précoce observée à travers la RDC, en violation du calendrier des élections.

La campagne électorale a commencé, selon ces structures, après la publication des listes définitives des candidats président de la République, députés nationaux et provinciaux.

Cette déclaration est signée par :

l'Association africaine de Défense des droits de l'homme (ASADHO).

la Nouvelle Société civile congolaise (NSCC)

Agir pour des élections transparentes et apaisés (AETA)

le Comité national Femme et Développement (CONAFED).

Ces organisations notent qu'il s'observe dans les rues de Kinshasa et dans certaines provinces, des banderoles, des affiches et des panneaux géants avec des messages des candidats dans la course aux élections.

Alors que la campagne électorale n'a pas encore commencé, certains candidats envahissent les espaces publics, les médias traditionnels et en ligne, organisent des meetings sous l'oeil impuissant des autorités, s'indignent ces organisations.

Les actions sont menées sur terrain par plus fortunés, qui utilisent même des fonds publics, en violation flagrante des dispositions légales et réglementaires.

L'ASADHO, la NSCC, l'AETA et le CONAFED constatent également que certains leaders politiques même religieux propagent des discours séparatistes aux connotations régionaliste et tribale, incitant à la haine ; alors que cela menace la sécurité et la cohésion nationales.

Ces ONG invitent le ministère de l'Intérieur, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) à veiller aux mesures d'application de la loi électorale.

Elles rappellent que la campagne électorale est autorisée 30 jours avant la date des élections, qui sont prévues le 20 décembre 2023, et se termine 24 heures avant cette date.

Des amendes allant de 200.000 à 2.000.000 de francs congolais (785 USD) sont prévues pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale.