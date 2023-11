Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la qualité - Mettre en place des normes et des réglementations adaptées

Le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, dans une déclaration rendue publique à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la qualité, la quatrième du genre au niveau national, le 9 novembre, a souligné que le gouvernement ne ménage aucun effort pour créer des conditions favorables au développement de la culture qualité.

Placée cette année sur le thème « La qualité : fondement et durabilité des entreprises compétitives », la Journée mondiale de la qualité souligne le rôle essentiel que joue la qualité dans la croissance économique d'un pays en général et dans le développement des entreprises en particulier. Selon Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, le gouvernement est engagé à mettre en place des normes et des réglementations adaptées, à encourager la recherche et le développement, et à soutenir les initiatives visant à promouvoir la qualité.

« Aujourd'hui, nous devons tous réaffirmer notre engagement en faveur de la qualité. Cela nécessite une mobilisation collective, aussi bien du secteur privé que celui du secteur public. Les entreprises doivent mettre en place des systèmes de management de la qualité, former leurs employés et collaborer avec les organismes de certification. La qualité est un processus continu. Il est impératif de commencer dès aujourd'hui pour s'assurer que son entreprise reste compétitive sur le marché à long terme. Je suis, en effet, convaincu que la qualité est un atout indéniable pour leur succès et leur durabilité », a déclaré le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé.

Pour lui, la qualité ne doit pas être considérée comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Car, elle permet d'améliorer les processus de production, de développer l'innovation et d'optimiser la performance des entreprises. « En investissant dans la qualité, nous investissons dans l'avenir de notre économie. La qualité est une responsabilité partagée, car c'est le socle sur lequel repose notre développement économique. Ensemble, nous pouvons faire de notre pays un terreau fertile compétitif et durable pour des entreprises », a-t-il précisé.

La qualité des produits et des services est, a rappelé Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, un enjeu majeur pour la compétitivité des entreprises. Elle garantit, d'une part, la satisfaction des clients et favorise la fidélisation de ces derniers, et est un gage de confiance pour les partenaires commerciaux, d'autre part. Il a, par ailleurs, souligné le fait que l'environnement mondial actuel est caractérisé par des volumes d'échanges commerciaux de plus en plus importants, et une concurrence de plus en plus intense.

D'après lui, l'ouverture des marchés avec la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf), au niveau régional, met en avant le rôle crucial de la qualité. « Face aux défis de la Zlécaf, les entreprises les plus susceptibles de survivre et de prospérer sont celles qui seront en mesure d'offrir des produits et des services de qualité. La qualité devient alors un levier stratégique pour se différencier et être compétitif sur le marché », a déclaré le ministre.