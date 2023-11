Madagascar: Japon - 148 motos et 10 véhicules 4x4 pour les élections

En appui au processus électoral, le gouvernement Japonais, par l'intermédiaire de son Ambassade, a remis, hier, à la CENI les équipements roulants nécessaires à l'organisation des élections à Madagascar.

Cette remise fait suite à une requête d'appui de la CENI et à l'annonce par le gouvernement japonais, par l'entremise de son ambassade, d'un don sur fonds de contre-valeur de 4 500 000 000 ariary au mois de juillet 2023.

Annonce qui a été concrétisée par la signature d'un mémorandum entre l'Ambassade et la CENI le 31 juillet dernier.

Cette dotation arrive à point nommé à la veille du premier tour de l'élection présidentielle prévu pour le 16 novembre 2023.

Il s'agit de 148 motos qui seront utilisées par les démembrements de la CENI au niveau des 23 régions et 119 districts de Madagascar et 10 véhicules 4x4 pour les missions de préparation, de mise en oeuvre et de suivi des élections présidentielle, législatives, communales et sénatoriales à Madagascar.

Supervision.

La CENI a un besoin crucial d'équipements roulants afin de « gérer les élections de manière équitable et d'entreprendre des actions qui répondent aux attentes de tous les acteurs électoraux » selon le président Arsène Dama.

Avec cette dotation, le Japon espère aider la CENI à mener à bien la lourde mission qui lui a été confiée, y compris les missions de planification et de supervision, le transport des imprimés et des consommables vers les collectivités territoriales décentralisées, la collecte et la transmission des résultats des bureaux de vote.

A une semaine du premier tour du scrutin présidentiel, la CENI déploie tous les efforts pour finaliser les préparatifs techniques.

Il convient de noter que le déploiement du matériel électoral a débuté le 1er novembre 2023, lequel est en cours de route.