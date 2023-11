Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la qualité - Une exposition vente ouverte à Brazzaville

L'Agence congolaise de normalisation et de la qualité (Aconoq) organise, du 9 au 11 novembre au ministère du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, une exposition vente à l'occasion de la 4e édition nationale de la Journée mondiale de la qualité.

Outre l'exposition vente, les experts vont pendant trois jours discuter, échanger et partager leurs expériences autour du thème « La qualité, fondement et durabilité des entreprises compétitives ». Le directeur général de l'Aconoq, Jean Jacques Ngoko Mouyabi, a rappelé que la qualité pour une entreprise est sa capacité à satisfaire les besoins des clients, à travers son organisation, ses prestations et bien évidemment ses produits. Selon lui, le client n'achète pas toujours un produit uniquement en fonction du prix, mais très souvent en fonction de la qualité. La compétitivité des entreprises repose, a-t-il dit, sur la différenciation des pratiques et les caractéristiques distinctives des produits et services.

« Aujourd'hui, plus que jamais à quelques années de l'ouverture de notre pays à la Zone de libre-échange continentale africaine, la concurrence va devenir de plus en plus rude. Il sera difficile, presque impossible pour une entreprise de réaliser des bénéfices et de se pérenniser sans un engagement réel à la démarche qualité, à la conformité aux normes, à la certification des produits et services. Faire autrement, c'est aller tout droit contre le mur. C'est une réalité, il faut se mettre en ordre de bataille », a-t-il déclaré, précisant que le secret de développement et de la durabilité d'une entreprise est l'organisation ainsi que la volonté manifeste de prouver constamment la conformité de ses produits et des services.

Le directeur général de l'Aconoq a expliqué aux responsables des entreprises que la bonne qualité des produits n'est toujours pas reconnue par les producteurs mais par des structures habilitées qui ont mission de vérifier et de le juger conforme, donc propre à la consommation. « La qualité c'est l'organisation selon les normes établies. Ne comptez pas l'argent, je vous demande de vous organiser pour gagner de l'argent et c'est cela la qualité.

L'Aconoq exhorte les acteurs socioéconomiques à adhérer la démarche qualité, au respect des normes, à la certification de vos produits parce que justement c'est à cette condition non seulement que vous allez mettre sur le marché des produits et gagner de l'argent, mais aussi vous allez participer à l'enjeu majeur de la qualité », a invité Jean Jacques Ngoko Mouyabi, se félicitant de la présence des participants à côté de l'Aconoq dans le but de mettre en oeuvre le système national de normalisation et de la gestion de la qualité.

Instituée en 1990 par les Nations unies, la Journée mondiale de la qualité est célébrée le deuxième jeudi de chaque mois de novembre. Le but étant principalement de montrer l'importance de la qualité dans les activités socioéconomiques. Il s'agit, en parallèle, de rendre hommage à tous les experts à travers le monde travaillant dans le domaine du management de la qualité dans des entreprises, des administrations ou dans toutes les structures socioéconomiques.

Si au plan mondial on célèbre la 13e édition de cette journée, au Congo elle est à sa 4e édition.