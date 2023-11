Algérie: Ouverture de la 11e édition du SIEMPP à Constantine

CONSTANTINE — Pas moins de 29 exposants participent à la 11ème édition du Salon International des Equipements Médicaux et des Produits Pharmaceutiques (SIEMPP), ouvert jeudi à Constantine.

Ce salon, qui se déroulera sur trois jours à l'hôtel Marriott de Constantine, rassemble les principaux fournisseurs d'équipements médicaux, des laboratoires pharmaceutiques, des distributeurs, des professionnels de la santé et des experts en recherche et développement.

Cette année, le salon a été marqué par une large participation des fournisseurs des technologies de pointe réalisées dans le domaine de l'imagerie médicales, mais aussi par la présence de nombreuses spécialités, notamment le mobilier et l'imagerie médicales, instruments chirurgicaux et équipements de laboratoires, moyens de rééducation fonctionnelle en sus des équipements et produits dentaires, offrant ainsi un espace de stands variés, mettant en avant une large gamme d'équipements médicaux, de dispositifs pharmaceutiques et de solutions innovantes, a fait savoir M. Amara.

Parmi les exposants présents, des entreprises de renommée internationales qui sont reconnues pour leur expertise et leur capacité à proposer des produits de haute qualité.

De plus, de nombreuses entreprises prometteuses sont également présentes, démontrant ainsi l'innovation continue et la dynamique de cette industrie.

Le SIEMPP attire chaque année de nombreux visiteurs, tels que des distributeurs, des agents, des fournisseurs, des représentants gouvernementaux, des chercheurs et des professionnels de la santé.

La diversité des participants favorise les échanges d'idées, les démonstrations en temps réel et les discussions autour des enjeux et des tendances actuelles du secteur médical et pharmaceutique, ont souligné des exposants interrogés à l'occasion.

En parallèle des stands d'exposition, le salon propose également un programme de conférences et de séminaires animés par des experts de renom.

Ces rencontres aborderont une variété de sujets allant de la recherche médicale innovante à la gestion des stocks pharmaceutiques en passant par les nouvelles techniques de diagnostic.

Le partage des connaissances et des bonnes pratiques est un aspect essentiel de cet événement majeur, a-t-on observé.

A signaler que les organisateurs attendent une affluence record cette année et espèrent que les nouvelles collaborations et découvertes contribueront à faire avancer le domaine de la santé.