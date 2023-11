Sénégal: UCAD - La finalisation des activités pédagogiques de l'année 2022-2023 « se fera en ligne » (Communiqué)

Dakar — La finalisation des activités pédagogiques de l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar pour l'année 2022-2023 « se fera en distanciel avec l'accompagnement du Rectorat », a décidé le conseil académique de ladite université à l'issue d'une réunion tenue mercredi.

Cette instance a décidé également de la "poursuite des travaux du comité de sécurité élargi aux fins de propositions d'un rapport sur les scénarii de reprise en présentiel en tenant compte de l'évolution de l'environnement sécuritaire, au plus tard le 30 novembre 2023", informe un communiqué reçu à l'APS.

Les enseignements ont été suspendus à l'UCAD, à la suite du saccage, en juin dernier, de certains de ses locaux lors des manifestations ayant suivi la condamnation du leader de l'ex-parti PASTEF, Ousmane Sonko.

En plus d'avoir incendié des édifices du campus social et du campus pédagogique, les auteurs de ce forfait avaient également mis le feu à des véhicules du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) et d'agents de l'université.

Le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) a observé mardi et mercredi une grève et tenu des sit-in à Dakar et dans les autres campus du pays, pour "exiger la réouverture des universités".