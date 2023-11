Congo-Brazzaville: Art - Voyage au cœur des œuvres de Jean-Pierre Makosso

Le temps d'une tournée littéraire au Congo, Jean-Pierre Makosso a fait balader le public brazzavillois, le 8 novembre, sur l'océan de sa bibliographie à travers un spectacle de conte, une lecture d'extrait et une séance dédicace.

Le spectacle de conte « Les fables de Muana Tosu » a été tiré du livre « Assis sur les genoux de ma mère » de Jean-Pierre Makosso. Mise en scène par l'auteur lui-même avec l'assistance de Roch Amedet Banzouzi, cette création a été interprétée par la compagnie canadienne Makosso village que dirige l'auteur. Ce spectacle a fait intervenir différents protagonistes qui racontaient les histoires, parfois chantaient et dansaient, imitant en cela les personnages que la maman conteuse rendait si vivants. Le tout sous l'admiration et des liesses d'applaudissements du public. De ce spectacle, on se souviendra de l'interprétation de l'hymne national en vili par Gisèle Tchicaya ; mais également des contes « Ma cuvette de champignons » ; « L'homme, la femme et le lion » ; « Le lièvre, l'hyène et le colibri » ; « Les deux soeurs de Yanga » ; « La tortue et le roi Lion » et enfin « Le silure en miniature ».

Recueil de 196 pages paru en 2021 aux éditions L'Harmattan et préfacé par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, également frère de l'auteur, « Assis sur les genoux de ma mère » est un condensé des contes dont la mère de l'écrivain congolais, Ma M'kayi, régalait fréquemment sa famille : son époux, ses deux filles et ses six garçons. A travers chaque histoire jouée par les comédiens d'ici et d'ailleurs sur les planches de l'Institut français du Congo, on y retrouve toute la magie des contes de l'enfance, dans un style mêlant le talent du conteur à celui révélant l'univers imaginaire africain, où hommes et animaux savent partager le quotidien et ses soucis, ainsi que les joies de la découverte mais aussi des interdits de la nature. Un recueil amusant et riche en découvertes de toutes sortes pour les petits et grands.

Jean-Pierre Makosso n'est pas que comédien, metteur en scène et conteur. Avec plus d'un tour dans son sac, il est également romancier et poète. Après le spectacle de conte, c'est son recueil de poèmes « Cantiques pour Sainte Marie Mère Thérèse » qui a fait l'objet de lecture de quelques extraits par quelques comédiens. Dans cet ouvrage, c'est l'image de la mère qui est transposée dans un triptyque poétique, où une série de trois recueils sur un sujet commun explore tous les aspects, tous les rôles de la mère. Mère génitrice, Mère-Nature, Mère de l'espèce humaine, enfin Mère qui sait outrepasser le drame de la conception pour sauver finalement l'humanité. Autant d'images, de rôles, de fonctions quasi sacrées qu'un fils peut donner à sa mère ou, tout simplement, que l'être humain sait reconnaître dans la Mère. Un moment plein de réflexion qui a captivé de bout en bout des lectures l'attention du public.

S'en sont suivis un moment de partage et une séance-dédicace de quelques ouvrages de Jean-Pierre Makosso en vente pour la circonstance, à savoir « Assis sur les genoux de ma mère », « Cantiques pour Sainte Marie Mère Thérèse », « Zoé », « Gestes d'Auguste » et « Le monde est un champ de proverbes ».