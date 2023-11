Afrique: AS Far, le champion en titre se relance

AS Far 1-0 Huracanes FC

Buts: Safa Banouk 33e

Le champion de la Ligue des champions féminine 2022, l'AS Far Rabat s'est imposé 1-0 devant Huracanes FC, pour son deuxième match dans la poule B, au stade Laurent Pokou de San Pedro, jeudi.

Dos au mur après la défaite 2-1 face à Ampem Darkoa en ouverture du groupe, les Marocaines qui visent un doublé historique devaient réagir face aux novices Equato-guinéennes de Huracanes.

Dès le début de la partie, Khadija Er-Rmichi et ses camarades ont lancé les débats.

Après le penalty manqué à la 15e minute par la capitaine Ghizlane Chebbak à la 15e minute, c'est Safa Banouk qui a débloqué le compteur à la 33e minute en faveur de l'AS Far, qui a même touché la barre transversale auparavant. Très brouillonnes, les filles de Huracanes n'ont jamais inquiété la portière de l'AS Far jusqu'à la pause.

Au retour des vestiaires, l'AS Far accentue la pression sans corser l'addition malgré les nombreuses occasions créées. De leur côté, Dolores Masongo et ses camarades de Huracanes ont essayé d'obtenir l'égalisation mais leurs assauts offensifs n'ont pas connu le succès escompté.

L'AS Far est dans une bonne posture disputer le carré d'as en cas de victoire dimanche sur l'AS Mandé.

Bruits de couloirs

Rondo Oyana Severino, entraîneur de Huracanes

"Pour tout entraîneur, l'émotion est négative après cette défaite. Le plus important, c'est d'évaluer ce qui n'a pas marché. On va se préparer pour le dernier match, on fera les évaluations. C'est notre première participation, on prend du plaisir".

Mohamed Amine Alioua, entraîneur d'AS Far

"Dieu merci, on a pu gagner ce match qu'on a très bien préparé sur le plan mental. Bravo aux joueuses pour leur combativité. On a su ce qu'on a fait de mauvais et on a énormément travaillé sur le plan psychologique. C'est ce qui a changé au premier match, on était plus discipliné."