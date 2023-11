Afrique: AS Mandé, Oumou Koné en reine

L'AS Mandé du Mali est venue à bout de l'Ampem Darkoa 3-0, dans le choc au sommet du groupe B, jeudi 9 novembre, au stade Laurent Pokou de San Pedro.

Première victoire avec panache de l'AS Mandé en Ligue des champions féminine de la Caf, pour sa seconde participation. Et surtout sans encaisser le moindre but devant les Ghanéennes de l'Ampem Darkoa, pourtant leaders du groupe B avant le coup d'envoi de la partie.

Dans ce choc entre la zone Ufoa-A et l'Ufoa-B, ce sont les Ghanéennes conduites par Comfort Yeboah, Ophelia Omponsah et autres qui ont donné du fil à retordre aux Maliennes. Mais à l'expérience, Oumou Koné, élue meilleure joueuse du match va donner l'avantage aux siennes à la 40e minute, juste avant la pause.

En seconde période, avec un football direct, l'AS Mandé annihile toutes les offensives de l'Ampem Darkoa et réussit quelques incursions. A la reprise d'un corner, Oumou Koné smashe le ballon des les buts de Aishetu Fatao Awinimi à la 71e pour le break (2-0). Deux minutes plus tard (73e), elle récidive pour le 3-0 qui assomme définitivement l'Ampem Darkoa, désormais deuxième du groupe B. Et qui devra chercher sa qualification devant face à Huracanes FC, dimanche.

A noter que l'AS Mandé gagne enfin une rencontre en Ligue des champions après cinq matches joués. Mieux, il réussit par la même occasion à ne pas concéder de but pour la première fois en deux éditions. Les Maliennes ( 4 points) sont toutes proches d'accéder dans le carré d'as après deux matches de phase de poule.

Bruits de couloirs

Nana Joe Adarkwa, entraîneur d'Ampem Darkoa

"On a perdu mais je continuerai à leur parler pour nous relancer au dernier match et obtenir la qualification. Nous n'avons pas sous-estimé notre adversaire. Notre adversaire est venu déterminé et il mérite sa victoire. C'est le football. Le seul message pour moi, c'est d'échanger avec elles et changer les choses."

Moustapha Traoré, entraîneur de l'AS Mandé

"Mes impressions sont bonnes. Mentalement et psychologiquement, nous avons préparé cette rencontre, nous avons souffert mais à la fin, nous avons gagné.Nous avons affronté l'équipe du Maroc avec beaucoup de sérieux, il y a quatre équipes pour deux places. Nous allons bien aborder cette rencontre. Le public de San Pedro nous a aidé...".

Oumou Koné, meilleure joueuse du match (AS Mandé)

"Je remercie le bon Dieu et mes coéquipières de m'avoir aidé à réaliser ce triplé qui permet à mon équipe de gagner ce match. Le travail n'est pas encore accompli, car, on est venue pour rencontrer toutes les équipes".