Algérie: Une campagne nationale sur l'entreprenariat ciblera prochainement 1 million d'étudiants

MOSTAGANEM — Les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, et de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mehdi Walid, ont annoncé, jeudi à Mostaganem, l'organisation la semaine prochaine d'une campagne nationale de sensibilisation sur l'entreprenariat, ciblant 1 million d'étudiants.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la visite des deux ministres dans la wilaya, M. Baddari a souligné que cette campagne, qui coïncide avec la Semaine internationale de l'entreprenariat, entre dans le cadre du programme annuel 2023-2024, qui vise à orienter les projets des étudiants vers la création de start-up et de micro-entreprises, et à faire de l'université une locomotive de l'économie nationale, en renforçant son rôle dans le développement et la prospérité sociale.

Il a ajouté que les indicateurs enregistrés, au cours de l'année universitaire écoulée, confirment que la nouvelle vision de l'université, basée sur l'Enseignement lsupérieur, la Recherche scientifique et la création de richesse, est devenue une réalité à travers les projets présentés par les étudiants universitaires, appelant au renforcement de la sphère universitaire, des entreprises économiques et des collectivités locales pour soutenir le développement local et national dans divers domaines.

En relevant le défi de s'orienter vers un modèle économique basé sur la connaissance et l'innovation, sur lesquelles le gouvernement mise en mettant en place plusieurs mécanismes à travers les ministères de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, l'Economie de la Connaissance, les startups et les micro-entreprises, afin de doubler le nombre des startups de 4 pour 1.000 habitants par an, actuellement, à 8 pour 1.000 habitants à l'avenir, a ajouté le ministre.

Les deux ministres ont procédé, lors de cette visite, à l'inauguration de la Maison de l'intelligence artificielle, dont un espace a gété réservé à la faculté de médecine, et inspecté plusieurs projets portant sur l'application du smart-phone pour l'enseignement destiné aux étudiants de médecine et l'application de lecture de l'électrocardiogramme destiné aux médecins.

Ils ont également inspecté la salle de formation en échographie du Centre de simulation médicale et le pavillon destiné aux startups affiliées à divers instituts et facultés, réunissant 40 projets dans diverses branches et spécialités.