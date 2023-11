Sénégal: Transfert compte bancaire vers wallet Orange money - L'alliance Orange finances mobiles Sénégal et Société générale Sénégal

Le directeur général de Orange finances mobiles Sénégal (Ofms) et son homologue de la Société générale Sénégal (SGS)ont signé le jeudi 9 novembre 2023, un partenariat pour permettre à leurs clients d'avoir accès à « un écosystème de paiement plus large ».

De gauche à droite Harold Coffi Directeur générale de la SGS et Cheikh Tidiane Sarr Directeur général de Ofms

« C'est un partenariat qui fera beaucoup de plaisir à nos clients communs », s'est réjoui le directeur général de Ofms. Selon lui ce partenariat couvre une perspective de facilitation des échanges pour les clients. En effet, indique Cheikh Tidiane Sarr, « Nous avons beaucoup de demandes de la part de nos clients pour avoir la possibilité d'alimenter des calpés (wallet) Orange money à n'importe quelle heure, 24h/24 et tous les jours pour gérer des urgences, des cas sociaux, mais aussi pour gérer tout simplement les besoins de la vie à tout instant .

« Nous sommes extrêmement heureux de ce premier acte, qui permet à tous nos clients d'alimenter n'importe quel wallet Orange money depuis leurs comptes bancaires ouverts chez Société générale Sénégal, de manière digitale, instantanée et surtout confidentielle », poursuit le Directeur général de Ofms.

Ce nouveau service va faciliter et simplifier les activités quotidiennes avec une sécurité au top des standards internationaux, et dans le respect absolu des règlements de la Banque centrale et des lois de ce pays.

Il s'ajoute que les clients n'auront pas à payer cher pour bénéficier du service. « On garde les frais de ce service à un niveau le plus abordable par rapport au marché. C'est le tarif le plus bas de la zone aujourd'hui sur les transferts entre des comptes bancaires vers des calpés », renseigne Cheikh Tidiane Sarr.

Le directeur général de Société générale Sénégal indique pour sa part, que c'est un projet qui date de plusieurs années et qu'ils sont heureux qu'il puisse aboutir aujourd'hui. Harold Coffi soutient que Société générale Sénégal a une base de clients très large et « Notre objectif » dit-il, « est de pouvoir offrir le maximum de services financiers, notamment les services de mobile money » .

Il est donc heureux pour eux de se rapprocher de Orange finances mobiles Sénégal, afin de donner la possibilité à leurs clients, via leurs téléphones portables, de pouvoir débiter leurs comptes bancaires grâce à l'application mobile SG connect pour créditer leurs wallet Orange money ou celui d'un proche, ou aussi débiter leurs comptes bancaires pour créditer n'importe quel autre wallet . Cela leur permet ainsi d'avoir accès à un écosystème plus large de paiements.

Avec l'acte posé ce 09 novembre 2023 dit-il, nous commençons avec le premier service qui est de pouvoir faire du mouvement depuis le compte bancaire Société générale Sénégal vers le wallet Orange money. La prochaine étape, est de « travailler pour que le transfert puisse se faire, depuis le wallet Orange money vers le compte bancaire Société générale Sénégal », confie enfin Harold Coffi.