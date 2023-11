Afrique: 5e édition du Miva - L'artisanat congolais à l'honneur en Côte d'Ivoire

Le Congo, pays invité d'honneur de la cinquième édition du Marché ivoirien de l'artisanat (Miva), y est représenté par une vingtaine d'artisans qui le font valoir à travers leur génie créateur.

« Toutes les dispositions ont été prises pour vous garantir les produits artisanaux de qualité, des échanges fructueux au stand Congo », a assuré la ministre des Petites et Moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, dans son mot de circonstance à l'ouverture du grand rendez-vous artisanal, le 7 novembre, au Parc des expositions d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Cette cinquième édition du Miva se tient sur le thème « L'artisanat, moyen d'inclusion sociale et de développement ». Les expositions, ateliers et panels prévus visent à promouvoir l'emploi et le développement socio-économique des Etats à travers l'artisanat. Aussi, susciter des vocations auprès des jeunes dans les divers métiers que regorge ce secteur porteur de croissance.

Une journée dédiée au Congo

La journée du 9 novembre a été dédiée au Congo, pays invité d'honneur. Au programme : dégustations des spécialités culinaires congolaises ; défilé de mode mettant en lumière stylistes et sapeurs ; concert de musique avec des artistes congolais...

Evoquant la place réservée au pays à cette cinquième édition du Miva, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a indiqué que la coopération agissante entre le Congo et la Côte d'Ivoire n'est pas une vue de l'esprit. « Les présidents des deux pays travaillent de sorte à mettre en place un pont économique en capitalisant les atouts et potentialités du secteur privé à travers les PME et l'artisanat », a-t-elle souligné.

Ils ont dit...

« Consommer local permet de créer des emplois ; de créer de la valeur ajoutée ; d'avoir une économie forte et de valoriser le savoir-faire de nos artisans », a déclaré Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie qui a ouvert la cinquième édition du Miva.

« J'invite, au-delà des artisans, les entreprises du secteur privé à prendre une part active à cette rencontre. J'exhorte tous les acteurs de l'écosystème de l'artisanat ainsi que la population à s'approprier nos produits artisanaux », a fait savoir Sylvère Yao Konan, commissaire général du Miva.

Cette édition du Miva qui a débuté le 7 novembre prendra fin le 11 du même mois.