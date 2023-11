Bénin: L'armée mène plusieurs opérations dans le nord du pays

Les forces de défense et de sécurité du Bénin ont mené plusieurs opérations offensives contre les groupes armées ces dernières semaines dans le nord du pays. Plusieurs individus armés non identifiés ont été neutralisés.

Ce jeudi 9 novembre à l'aube, l'armée béninoise a neutralisé un terroriste à proximité d'une de ses positions à Porga. Il était soupçonné d'être en repérage pour son groupe. Des sources bien informées signalent plusieurs interventions du genre ces quinze derniers jours. à Kompa, Boifo et Karani, zones où sévissent les groupes armés, nous sommes du côté des frontières du Niger et du Burkina Faso.

Posture offensive

L'armée ne communique pas de bilan sur le nombre de terroristes éliminés, mais il y en a eu à chaque opération. Du matériel abandonné a été également saisi dans une localité où l'ennemi avait séjourné, selon nos sources. Les FDS sont aujourd'hui dans une posture offensive. C'est la nouvelle stratégie, le commandement de l'opération Mirador s'équipe, multiplie ses positions, renforce le renseignement et va chercher l'ennemi là où il se cache, car la menace existe toujours.

Hausse du nombre d'incidents sécuritaires dans quatre pays côtiers d'Afrique de l'ouest La dernière publication du Granit est en ligne. Le Groupe régional d'analyse intersectorielle fait un travail de veille autour de la situation sécuritaire dans quatre pays côtiers d'Afrique de l'ouest, sous la direction de plusieurs organisations internationales (dont Ocha et l'OIM). Le document publié cette semaine concerne la situation dans le nord du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire pour les mois d'août et septembre. Il note une hausse du nombre d'incidents sécuritaires par rapport aux deux mois précédents, qui est jugée « cohérente avec les fluctuations enregistrées jusqu'à présent dans la région ».

%

C'est dans le nord du Bénin que le Granit relève le plus grand nombre d'incidents sécuritaires en août et septembre. Des violences d'individus armés contre des civils et des affrontements avec les forces de sécurité en majorité, dans le département de l'Alibori, plus que dans l'Atakora, plus à l'ouest, contrairement aux observations précédentes.

Augmentation du vol de bétail

Le document note que peu d'attaques sont rapportées dans le nord du Togo depuis mars dernier, même si leur bilan est souvent élevé. Un seul incident enregistré en août et septembre. Mais en raison du contexte sécuritaire, la région des Savanes compte environ 4 200 ménages déplacés, selon des chiffres de l'OIM.

Au Ghana voisin, les incidents violents attribués à des groupes armés ont fait au moins onze morts civils, sur les deux mois étudiés après une accalmie les deux mois précédents. Le groupe d'analyse met en avant une embuscade contre un bus, dans la région de l'Upper East, dont les motivations et le mode opératoire restent à éclaircir. Aucun incident sécuritaire n'a été rapporté dans le nord de la Cote d'Ivoire, pour cette même période. Le Groupe d'analyse note enfin une augmentation du vol de bétail dans tous les espaces frontaliers entre Etats sahéliens et côtiers.