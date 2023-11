Afrique Centrale: Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza - L'ambassade du Cameroun énumère les axes du partenariat

Les questions d'échange d'experts entre musées et des projets d'expositions ont été au centre de la séance de travail au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, entre la directrice générale de ce haut lieu de mémoire, Bélinda Ayessa, et l'ambassadeur du Cameroun en République du Congo, Louis Magloire Keumayou.

La séance de travail a porté sur la relance de la coopération culturelle entre le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza et l'ambassade du Cameroun au Congo. Cet échange a débuté par un tête-à-tête entre les deux personnalités, avant la séance de travail proprement dite. Au cours de celle-ci, les deux parties ont ficelé les axes prioritaires qui seront mis en place pour renforcer ce partenariat culturel.

Pour la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, qui a eu l'opportunité de visiter le musée national de Yaoundé, le monument de l'unité nationale, le premier pas de ce long et fructueux partenariat est lancé. « Pour nous, c'est important non seulement de faire asseoir le mémorial en montrant son importance sur le plan historique, mais aussi et surtout de nous ouvrir et apprendre des autres. Merci de votre démarche, excellence monsieur l'ambassadeur. Nous allons travailler parce que nous avons la volonté...», a indiqué Bélinda Ayessa.

Le diplomate camerounais, pour sa part, estime que le mémorial, comme son nom l'indique, a une mémoire d'une collaboration précédente avec le gouvernement camerounais. Il a indiqué les axes majeurs qui pourraient porter sur les questions d'échange d'experts ; de l'envoi des missions d'experts ; de l'échange entre musées, c'est-à-dire des échanges de pièces de musées, des documents ; des projets d'exposition au Cameroun et au Congo ; ...

Notons que c'est après avoir pris connaissance de l'épopée de Pierre Savorgnan de Brazza au cours de sa visite au mémorial éponyme, le 12 septembre dernier, que l'ambassadeur du Cameroun avait manifesté le désir de créer des partenariats entre ce lieu et les musées du Cameroun. Pour lui, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza est un lieu de mémoire de l'histoire d'Afrique centrale et doit être connecté avec les musées du Cameroun afin de restituer cette partie de l'histoire de cette région. Louis Magloire Keumayou avait exprimé vivement la volonté de l'ambassade du Cameroun au Congo à soutenir le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza dans sa vision de préserver les valeurs historiques et culturelles, à travers un partenariat que les deux parties mettront en place. C'est ce que se fait.