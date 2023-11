Congo-Kinshasa: Projet 'Bana mpe bilenge' - La représentante de Caritas Australie visite les jeunes désoeuvrés en formation professionnelle

La visite a permis à la coordonnatrice des programmes pour l'Afrique de la Caritas Australie, Lulu Mireille Mitshabu, et ses partenaires de Caritas Congo Asbl et Caritas Kinshasa de se rendre compte de l'évolution du projet qui vise l'encadrement des jeunes désœuvrés par l'apprentissage des métiers.

Le but de la descente a été d'échanger avec les bénéficiaires du projet et d'avoir leurs impressions par rapport à son déroulement. Lulu Mireille Mitshabu a commencé sa visite au centre de formation professionnel PLM, dans la commune de N'Djili, pour une formation en coupe et couture.

Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire exécutif de la Caritas Congo Asbl, l'abbé Édouard Makimba, a encouragé les bénéficiaires. « Je suis très heureux de voir les apprenants motivés et déterminés. En apprenant un métier, on devient une personne de valeur dans la société, car sans cela, on est rejeté par cette dernière et on se sent diminué vis-à-vis des autres. Je me projette déjà de ce que deviendront ces jeunes dans l'avenir. Je ne peux que leur souhaiter le meilleur», a-t-il déclaré tout en se réjouissant de l'impact visible de ce projet visant à pouvoir récupérer les jeunes et leur donner de la valeur.

Après la commune de N'Djili, la délégation s'est rendue au Centre les Rebâtisseurs, à Masina, où sont dispensées les formations en esthétique et mécanique auto. Ici, les apprenantes en esthétique n'ont pas manqué d'exprimer leur joie auprès de la représentante de Caritas Australie.

La coordonnatrice programme Afrique s'est exprimée en ces termes : « Je suis venue moi-même sur le terrain en tant que coordonnatrice de la Caritas Australie. La raison de ma présence en ce lieu est de voir comment les jeunes apprennent les métiers ; car leur avenir dépend du travail et des sacrifices d'aujourd'hui ». Elle a remercié la Caritas Congo Asbl, les centres de formation ainsi que les apprenants qui se sont mobilisés pour l'avancement de ce projet. Elle a poursuivi en disant « qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie et quand il y a des opportunités comme celle-ci, il faut en profiter ».

Rappelons que lors des échanges directs avec les bénéficiaires, ils ont énuméré les difficultés qu'ils éprouvent en venant parfois à la formation sans manger et faisant même les pieds, suite au manque des moyens financiers.

Il faut noter qu'après la descente de suivi sur le terrain, un atelier d'échange a eu lieu au Centre d'accueil Caritas Congo Asbl, réunissant cinq structures : Caritas Congo Asbl, Caritas Goma, Cafod, Centre Olame et Caritas Kongolo. Cet échange a permis de renforcer les capacités de toutes les différentes parties prenantes qui ont reçu la subvention de la Caritas Australie.