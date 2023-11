Cote d'Ivoire: Reprise de l'élection dans le Guemon - Le candidat Evariste Méambly fait des propositions

La Commission électorale indépendante(Cei) a fixé la date de la reprise des élections des conseillers régionaux au 2 décembre 2023. Dans un courrier adressé au président Ibrahim-Kuibiert Coulibaly, le candidat Evariste Méambly, a fait le jeudi 9 novembre 2023 des propositions pour une reprise sans ambages de l'élection des conseillers régionaux dans le Guemon. Il a proposé à cet effet, le remplacement de tous les agents électoraux des bureaux de vote dans les départements de Facobly, Kouibly, Bangolo et Duekoué. Au motif que ces agents électoraux ont été accusés par des chefs de village ; des populations ainsi que par les représentants des candidats de bureaux de vote de bourrages des urnes et de remplissage des procès-verbaux au profit de certains candidats.

Le candidat Méambly a également demandé l'affichage effectif des listes électorales dans l'ordre alphabétique à l'entrée des bureaux de vote bien avant le scrutin, en plus des listes mises à la disposition des représentants de la Cei. Afin de mieux orienter les électeurs avant le scrutin et éviter ainsi des bousculades et autres échauffourées, le jour du vote. Il a souhaité aussi la distribution des cartes d'électeurs par la Cei, elle-même, une semaine avant le scrutin et non par un agent quelconque de l'administration comme ce fut le cas du premier adjoint au maire de Kouibly qui distribuait les cartes d'électeurs dans sa commune.

Outre ces suggestions, il a proposé que la Cei mette à la disposition les cartes d'électeurs non distribuées dans les bureaux de vote le jour du scrutin comme indiqué et comme ce fut le cas par le passé. « Il faut permettre aux détenteurs des nouvelles Carte Nationale Identité (CNI) de pouvoir voter en toute quiétude, vu les difficultés constatées qu'un bon nombre de tablettes avaient à les identifier lors du précédent scrutin. La défaillance récurrente des tablettes qui doit être réglée, en permettant aux représentants des candidats de vérifier les cartes d'électeurs et leur présence sur la liste en même temps que les agents électoraux avant le vote, pour garantir la fiabilité de l'identité des électeurs mais également pour éviter que des électeurs soient renvoyés abusivement ou que des indésirables votent à leur place », a-t-il souhaité. Enfin Evariste Méambly veut le renforcement perceptible de la présence des forces de l'ordre (police et/ou gendarmerie) pour rassurer les populations qui sont parfois intimidées et violentées pour les empêcher de voter. Pour lui, cette liste de propositions, loin d'être exhaustive, met en exergue les points les plus importants dont la prise en compte assurerait le bon déroulement du scrutin à reprendre dans la région du Guemon.