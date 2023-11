Soudan: Les pourparlers de Djeddah n'ont toujours rien donné

Dans un communiqué publié le 7 novembre 2023, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad) a déploré l'échec des discussions de Djeddah en Arabie Saoudite entre l'armée dirigée par le Général Abdel Fattah Al-Burhan et les forces de soutien rapide de son ancien numéro 2, le Général Mohammed Hamdan Daglo alias Hémétti.

« Les co-facilitateurs regrettent que les parties n'aient pas pu se mettre d'accord sur les modalités de mise en oeuvre du cessez-le-feu lors de ce premier cycle », peut-on lire.

Le communiqué laisse transparaître également un sentiment d'impuissance de la médiation qui semble ne disposer d'aucun moyen de pression sur les belligérants.

C'est en cela qu'elle se limite à indiquer : « Il n'existe pas de solution militaire acceptable à ce conflit. Le Royaume d'Arabie Saoudite, l'Igad, également au nom de l'Union africaine, et les États-Unis appellent les Forces armées soudanaises (Saf) et les Forces de soutien rapide (Rsf) à donner la priorité au peuple soudanais, à faire taire les armes et à rechercher une fin négociée à cette guerre inutile. »

Des parties en conflit, la médiation n'a obtenu qu'un engagement « à prendre des mesures pour faciliter une aide humanitaire accrue et à mettre en oeuvre des mesures de confiance ». Alors que « les pourparlers de Djeddah restent axés sur un ensemble restreint d'objectifs : faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, établir un cessez-le-feu et d'autres mesures de confiance, et progresser vers une cessation permanente des hostilités », comme indiqué par le communiqué en référence à la Déclaration d'engagement de Djeddah du 11 mai 2023, dans laquelle les frères ennemis ont promis de protéger les civils.