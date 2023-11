Afrique Centrale: L'Angola et la RDC recherchent des opportunités de croissance durable

Luanda — La recherche d'opportunités de croissance durable et le renforcement des relations bilatérales domineront la 2ème édition du Forum Économique Angola - RDC, qui se tiendra du 13 au 14 de ce mois, à Luanda, a annoncé ce jeudi, la Directrice nationale pour l'intégration et la coopération économique internationale (DNICEI), Jerónimo Pongolola.

S'exprimant lors du briefing habituel du Ministère de l'Economie et Plan (MEP), Jerónimo Pongolola, a souligné que le forum aura pour thème "les partenariats économiques pour une croissance mutuelle", reflétant l'engagement des deux nations à rechercher des opportunités de croissance durable et de bénéfices mutuels.

Il a expliqué que le forum démontre l'engagement des deux pays à promouvoir la coopération économique et à renforcer les liens bilatéraux, dans le but de définir un plan d'action global sur les questions économiques et commerciales communes, ainsi que de faire connaître les mesures et les réformes mises en oeuvre par les gouvernements des deux pays.

Jerónimo Pongolola a indiqué que l'événement réunirait des membres des gouvernements des deux pays, des représentants d'institutions publiques, d'institutions bancaires, des investisseurs nationaux et étrangers, des hommes d'affaires du secteur privé.

Il a précisé que le forum proposera des débats sur les actions de coopération économique entre l'Angola et la RDC, l'état de la circulation des personnes et des biens à travers la frontière commune, ainsi que l'environnement des affaires et la promotion des investissements.

La 2ème édition du Forum économique Angola-RDC réunira plus de 200 participants, parmi lesquels des hommes d'affaires angolais et congolais.

L'Angola et la RDC partagent une frontière commune de 2 511 kilomètres. Ensemble, ils constituent un marché de plus de 140 millions de consommateurs environ, l'Angola offrant à la RDC un accès à l'océan Atlantique, via le Corridor de Lobito.