Afrique: Le MPLA et la SWAPO renforcent leurs relations

Luanda — Des délégations du MPLA (Angola) et de la SWAPO (Namibie) se sont réunies mercredi, dans la ville namibienne de Windhoek, en vue de resserrer et de consolider les relations entre les deux formations politiques qui gouvernent leurs pays respectifs.

Selon un communiqué, les équipes étaient dirigées par le secrétaire du Bureau politique du MPLA pour l'organisation et l'insertion dans la société, Gonçalves Muandumba, et par la secrétaire générale de la SWAPO, Sophia Shaningwa.

La conversation entre les deux parties ont été centrées sur les questions liées au renforcement des relations d'amitié et de fraternité, à l'échange d'expériences et aux élections générales de 2027 en Angola et de 2024 en Namibie.

Il convient également de mentionner la revitalisation des deux structures, le développement économique dans la mise en oeuvre de politiques de création d'emplois pour les deux peuples, l'importance de transmettre et d'enseigner aux jeunes qui remplaceront les dirigeants les idéologies et l'histoire des deux partis.

Gonçalves Muandumba et Sophia Shaningwa ont également parlé du rapprochement et du dialogue avec les communautés, ainsi que de la mise en oeuvre et des échanges partisans en Afrique australe.

Ils ont réaffirmé la maxime selon laquelle le plus important reste et sera toujours de résoudre les problèmes du peuple.

Les deux partis traditionnels coopèrent depuis la lutte de libération des deux peuples, qui ont proclamé leur indépendance, en Angola, en 1975, et en Namibie, dans les années 90 du siècle dernier.