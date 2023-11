Angola: Le buste de Neto installé à la Faculté de Philosophie et Lettres de Madrid

Madrid — La Plaque et le Buste du Premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, ont été installés jeudi à la Faculté de Philosophie et Lettres, de l'Université Complutense de Madrid.

L'événement marque le 48ème anniversaire de l'Indépendance nationale et le 90ème anniversaire de la Faculté de Philosophie et des Lettres.

Pour l'ambassadeur d'Angola en Espagne, Alfredo Dombe, l'inauguration de la plaque et du buste du plus grand poète et premier président de la nation angolaise est un grand honneur, se réjouissant du partenariat entre la mission diplomatique et l'Université Complutense de Madrid qui fait de ce projet une action possible.

"Dans cet espace sacré de la connaissance, nous honorons non seulement un grand leader et visionnaire politique, mais aussi un maître des mots, dont la poésie transcende les frontières et résonne dans le coeur des gens du monde entier", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a réaffirmé que cet acte sert à honorer Agostinho Neto dans la maison des lettres espagnole, car Neto personnifie la capacité de transformation de l'art et de l'éducation.

"Ses paroles sont un appel à la réflexion, une invitation à explorer les recoins les plus profonds de notre humanité et à nourrir la compréhension entre les différentes cultures", a renforcé le diplomate.

Il a souligné qu'aujourd'hui, non seulement le poète est célébré, mais aussi le professeur qui a enseigné que la vraie liberté se trouve dans la connaissance, l'empathie et la compréhension mutuelle.