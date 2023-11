Sénégal: Admission des artisans dans les instances de décision - Kaolack lance l'offensive

Les artisans du Sénégal et de la région de Kaolack ne veulent plus jouer les seconds rôles. Ils ont fait connaître cette ambition qu'ils jugent irréversible le mardi 7 novembre dernier, lors d'une assemblée générale régionale organisée par le Regroupement pour la promotion des artisans du Saloum (Repas). Leurs objectifs et ambitions sont de disposer plus tard des répondants au niveau de l'Assemblée nationale et au sein de leur ministère de tutelle. Et ce, à l'image des autres départements ministériels où ces postes énumérés sont toujours occupés par des hommes du sérail.

Cette rencontre tenue sous la houlette du président national des artisans du Sénégal, Issa Dièye aux côtés du président régional des artisans de Kaolack, Sidy Diop, avait pour but de sensibiliser les acteurs du secteur de l'artisanat sur divers aspects dont ils sont directement impliqués. Il s'agit abord du rôle fondamental que les artisans, de manière générale, jouent sur le développement socioéconomique du pays, ensuite leur apport sur la formation des milliers de jeunes dans l'apprentissage de métiers sans aucun soutien ni de l'État ni des parents qui, naturellement, les confient ces jeunes.

En effet, laissés à eux-mêmes, les artisans peinent à se surpasser et leurs besoins en termes de promotion sont toujours hypothéqués par d'autres sénégalais proches du pouvoir et « peu soucieux » du développement du secteur. Pourtant, a annoncé le président régional des artisans de Kaolack, « le Président de la République, durant ses douze années de pouvoir, a fait des efforts considérables pour la survie de l'artisanat, et cela en renforçant la promotion du mobilier national, mais également en nous octroyant la confection des blouses des écoles pour un montant de 10 milliards de francs CFA et le déroulement du projet Peza pour une valeur de 32 milliards ». Toutefois, à en croire Sidy Diop, « les artisans dans leur écrasante majorité ont peu bénéficié du programme des blouses des écoles du fait de la véracité de certains opérateurs économiques, lesquels se sont vus affectés la plus grosse part du budget au détriment des potentiels bénéficiaires ».

Dans ce contexte de collecte des parrainages en vue de la présidentielle de 2024, les artisans du Saloum se disent catégoriques et pas prêts à offrir des parrains à qui que ce soit. Sauf le candidat qui leur offrira le programme le plus conforme à leurs besoins et les garanties nécessaires de respect à ses engagements. Pour le président national des artisans du Sénégal, Issa Dièye, la forte mobilisation concédée à Kaolack et les principes sur lesquels les artisans du Saloum se sont tous mis d'accord, seront sans doute élargis sur l'ensemble des 14 régions du pays pour servir de plateforme et de feuille de route. Ce, afin de restituer à l'artisanat la place qu'il mérite dans le processus du développement comme il est le cas dans la plupart des pays du monde.