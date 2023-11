Angola: Le pays enregistre plus 50 mille cas de tuberculose

Luanda — Cinq mille 620 cas de tuberculose ont été notifiés de janvier à septembre de cette année, à travers tout le pays, a informé ce mercredi, à Luanda, le secrétaire d'État chargé de la Santé publique, Carlos Pinto de Sousa.

S'exprimant lors d'une réunion de consensus et de validation du Plan stratégique national de lutte contre la tuberculose pour la période 2023-2027, le secrétaire a indiqué que sur ce chiffre, 3 509 sont des enfants de moins de 15 ans et 3 087 autres sont des cas de coïnfection de tuberculose et de VIH.

En 2022, l'Angola a signalé 69 259 nouveaux cas de tuberculose.

Selon lui, le taux élevé de morbidité et de mortalité a des conséquences négatives sur la santé et l'économie des familles et des communautés, ce qui affecte le développement national, à cause de l'absentéisme scolaire et au travail et la perte de productivité.

Pour réduire les cas de tuberculose, a-t-il poursuivi, le Ministère de la Santé investit dans l'expansion du réseau de services de lutte contre la tuberculose, qui est passé de 289 unités en 2018, à 355 en 2022.

Le responsable a signalé l'augmentation du nombre de municipalités, passant de 111 à 155, avec toute capacité de diagnostiquer et de traiter les cas de tuberculose. L'Angola compte 164 municipalités.

Pour Carlos Pinto de Sousa, les 18 provinces du pays ont la capacité de diagnostiquer la tuberculose pharmaco-résistante.

Il a reconnu qu'il restait encore de nombreux défis à relever dans le processus d'expansion du réseau de services de prise en charge de la tuberculose, tels que l'augmentation de l'accès décentralisé au diagnostic et au traitement, la réalisation de consultations de suivi et la fourniture gratuite et ininterrompue de médicaments supervisés, entre autres.

Dans ce processus, le secrétaire a estimé essentielle la collaboration active de tous les acteurs, notamment les différents départements ministériels et les partenaires sociaux. "Ensemble, nous pouvons garantir la durabilité d'un diagnostic précoce et d'un traitement rapide et ininterrompu pour mettre fin à cette maladie".

Il a enfin réitéré que le Ministère de la Santé poursuivrait ses actions de lutte contre la tuberculose.