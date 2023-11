Sénégal: La pêche illégale, l'une des principales causes de la diminution des stocks halieutiques (Diplomate américaine)

Dakar — La pêche illégale non réglementée et non déclarée contribue fortement à la réduction des stocks halieutiques, a indiqué, jeudi, la diplomate américaine Tanya Renee Brothen.

"Elle est pour beaucoup dans la diminution des stocks halieutiques utiles pour la sécurité alimentaire", a dit Mme Brothen lors d'un entretien accordé à l'APS.

Au plan économique, relève-t-elle, la pêche illégale entraine d'importantes pertes économiques et prive les pays impactés de milliards de francs CFA de recettes.

Evoquant son impact environnemental, elle explique que les gens qui s'adonnent à cette activité "endommagent aussi les fonds marins, et les ressources naturelles marines".

"Ils utilisent en général du matériel qui endommage l'écosystème marin, les récifs coralliens, et pollue les eaux avec des sachets plastiques", a-t-elle expliqué. La pêche illicite représente selon elle un danger pour les ressources naturelles marines.

Outre ses conséquences néfastes, la pêche illégale s'accompagne parfois d'un trafic de personnes et de travail forcé.

"Les individus qui s'adonnent à ces pratiques sont souvent impliqués dans des trafics de personnes, le travail forcé mal rémunéré et même dans d'autres activités illicites, comme le trafic de drogues", a-t-elle encore fait valoir.

Tanya Renee Brothen estime que "la pêche illégale non réglementée est un problème interconnecté qu'on doit combattre ensemble".

Elle a réitéré la volonté des Etats-Unis de mettre leur expertise à la disposition du Sénégal et d'aider à élaborer une base de données des ressources naturelles marines, à travers l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Mme Brothen effectue une mission à Dakar en compagnie d'experts et de diplomates américains, pour lancer avec le Sénégal un programme conjoint de collaboration dans la lutte contre la pêche illégale non réglementée et non déclarée.

La mission du gouvernement américain séjourne au Sénégal du 5 au 10 novembre.