Burkina Faso: Concours d'excellence en production médiatique sur les droits en santé sexuelle - Abdel Aziz Nabaloum, des Editions Sidwaya lauréat

Le jury international du concours d'excellence en production médiatique sur les droits en santé sexuelle et reproductive/Planification familiale a livré les résultats de la 8e édition.

Plus de cent productions ont été évaluées par le jury. Les lauréats viennent du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali.

Parmi les lauréats de cette édition, le journaliste burkinabé Abdel Aziz Nabaloum, des Editions Sidwaya. Il a remporté le premier prix en presse écrite, pour son article intitulé : « Camps de déplacés de Kaya : La contraception, un rempart contre les grossesses non désirées ».

Cette édition a enregistré une participation record avec plus de 100 oeuvres soumises dans les catégories, télévision, la presse en ligne et blog, la presse écrite et la radio.

Les lauréats des premiers prix de chaque catégorie recevront une somme d'un million (1.000.000) FCFA et seront invités à la cérémonie de remise des prix. Les seconds, quant à eux, recevront chacun une somme de cinq cent mille (500.000) FCFA. Les prix seront décernés lors d'une cérémonie officielle à l'occasion de la 12eme Réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou qui se tiendra du 11 au 13 décembre 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Le concours a été organisé par l'Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou en collaboration avec Population Council. Il a été lancé le 31 juillet 2023 au profit des journalistes et des blogueurs des neuf pays membres du Partenariat de Ouagadougou. L'objectif de ce concours est de stimuler la production des journalistes et blogueurs pour accompagner la dynamique mise en marche en informant le public des enjeux des DSSR/PF et en responsabilisant les décideurs politiques et programmatiques pour une prise de décision basée sur des données factuelles afin de faire avancer les objectifs des plans nationaux de PF.