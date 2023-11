Angola: Le ministre souhaite une plus grande participation nationale dans la fourniture de services pétroliers

Luanda — Le ministre des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz, Diamantino Azevedo, a défendu jeudi, à Luanda, une plus grande participation des entreprises angolaises dans la fourniture de services au secteur pétrolier.

À cet effet, le gouvernant, qui a ouvert le 3ème atelier sur "Le contenu local - le fondement de la croissance durable des entreprises angolaises", a souligné les prémisses créées pour que les entreprises appartenant à des citoyens angolais puissent s'organiser techniquement et financièrement, ainsi que comment se qualifier pour participer à des concours pour la fourniture de services et de biens d'origine nationale.

Il a mis en évidence le décret présidentiel n° 271/20 du 20 octobre, Loi sur le contenu local pour le secteur pétrolier, qui constitue l'un des fondements de la politique de l'Exécutif visant à garantir la participation du personnel et des techniciens angolais et l'insertion des entreprises nationales dans l'ensemble de la valeur de chaîne du secteur pétrolier.

Diamantino Azevedo a dit qu'au fil des années, pour répondre à la grande dépendance aux techniciens et entreprises étrangères, le Gouvernement de l'Angola a approuvé plusieurs diplômes juridiques, dont la mise en oeuvre a été connue sous le nom de "Processus d'angolanisation du secteur pétrolier".

Le Contenu Local, selon le ministre, vise dans un premier temps à recruter, former et développer une main d'oeuvre nationale.

%

"Avec le développement de l'industrie pétrolière nationale, passant de l'exploration et de la production pétrolière en eaux peu profondes à des eaux plus profondes, la complexité technique et les connaissances requises ont augmenté, conduisant à l'amélioration continue des diplômes en matière de contenu local", a-t-il indiqué.

La définition et les exigences du Contenu Local, a-t-il dit, évoluent et, par conséquent, de nouveaux diplômes juridiques ont été approuvés, visant non seulement l'insertion de la main-d'oeuvre, mais aussi la fourniture de services par les entreprises locales.

Par contenu local, on entend toute activité du secteur pétrolier qui comprend la participation d'hommes d'affaires et de citoyens nationaux, d'entreprises régies par la loi angolaise, ainsi que l'utilisation de biens et services produits en Angola, le recrutement, l'intégration, la formation et le développement de la main-d'oeuvre angolaise, de manière cohérente et durable.

D'autre part, tant les sociétés exploitantes que les prestataires de services, conformément aux hypothèses du décret, doivent privilégier l'embauche d'entreprises locales, pour les services couverts par le régime d'exclusivité, conformément à la liste publiée annuellement par l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des Biocarburants (ANPG).

À son tour, le technicien en gestion de contenu local de l'ANPG, João Santiago, a fait savoir que l'agence avait déjà certifié 640 entreprises nationales pour fournir des services au secteur pétrolier.

Il a également indiqué que 1.480 autres entreprises nationales sont enregistrées sur le portail de l'agence et attendent le processus d'évaluation et de traitement des informations reçues, visite d'inspection, pour une certification ultérieure.

Le technicien a ajouté que la majorité des entreprises certifiées fournissent des services moins complexes dans le secteur pétrolier, qui comprennent, entre autres, un soutien administratif.

D'autre part, la coordinatrice du noyau local de l'ANPG, Maura Nunes, a déclaré qu'il existe des entreprises angolaises capables de fournir des services au secteur pétrolier et, en termes d'exclusivité, il y a 5 pour cent des contrats approuvés et 9 pour cent des biens et services.

"L'objectif est d'augmenter davantage d'entreprises angolaises dans la prestation de services dans le secteur pétrolier, tant sous le régime de préférence que d'exclusivité", a-t-il expliqué.

Le président du Conseil d'administration (PCA) de l'ANPG, Paulino Jerónimo, a affirmé que le IIIe atelier sur le contenu local avait pour objectif d'analyser la mise en oeuvre de la loi sur le secteur pétrolier, d'écouter les entrepreneurs sur les défis, ainsi que d'évaluer la croissance durable des entreprises angolaises fournissant des services dans le secteur.

L'événement, promu par l'ANPG, a réuni des représentants d'entreprises du secteur pétrolier et des techniciens de l'agence susmentionnée.