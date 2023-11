Sénégal: BRVM - Fortunes diverses des activités du marché ce 9 novembre 2023

A la fin de la séance de cotation de ce jeudi 9 novembre 2023, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses avec des évolutions disparates.

La valeur des transactions est apparue ainsi en baisse, passant de 324,160 millions de FCFA la veille à 302,556 millions de FCFA ce 9 novembre 2023.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est en hausse de 11,114 milliards, se situant à 7797,158 milliards de FCFA contre 7786,044 milliards de FCFA le 8 novembre 2023.

Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 10 365,398 milliards de FCFA ce 8 novembre 2023.

L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a légèrement progressé de 0,14% à 209,59 points contre 209,29 points la veille.

De même, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a enregistré une hausse de 0,12% à 105,62 points contre 105,49 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,14% à 100,96 points contre 101,10 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 640 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 1 000 FCFA), Total Sénégal (plus 4,51% à 2 550 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 3,94% à 1 450 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,80% à 820 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Onatel Burkina Faso (moins 2,27% à 2 150 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 1 500 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,56% à 630 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,18% à 16 800 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 0,93% à 6 930 FCFA)