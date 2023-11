Angola: Le pays peut éradiquer la tuberculose d'ici 2035

Luanda — L'Exécutif angolais s'aligne sur l'objectif des Nations Unies de mettre fin à la tuberculose d'ici 2035, a réaffirmé jeudi le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto.

Selon le dirigeant, qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du IIe Atelier sur les maladies infectieuses (Pensez à la tuberculose jusqu'en 2030), organisé par le Centre Spécialisé pour le Traitement des Maladies Endémiques et Pandémiques (CETEP), à cette fin, les pays doivent faire efforts pour créer un nouveau vaccin, car l'actuel a plus de 100 ans

Pour lui, la tuberculose constitue une menace persistante pour la santé mondiale et nationale, car elle reste l'une des maladies infectieuses les plus mortelles au monde. Chaque année, environ 13 millions de personnes contractent la tuberculose, dont 1,1 million d'enfants.

"Bien qu'il s'agisse d'une maladie évitable et curable, chaque année dans le monde, environ 1,8 million de personnes meurent de la tuberculose, une situation qui place la maladie parmi les 10 principales causes de décès, devant les décès dus au paludisme et au VIH-SIDA. ", a-t-il expliqué.

Selon le secrétaire d'État, au niveau mondial, la tuberculose multirésistante (TB-MDR) continue d'être une crise de santé publique et une menace pour la sécurité sanitaire mondiale, et en Angola, elle constitue également un grave problème de santé publique et constitue la troisième cause de mortalité générale. En 2022, environ 69 mille 259 nouveaux cas ont été signalés.

Cette année, a-t-il ajouté, il y a eu une augmentation de 7% par rapport à 2021, un fait attribué à la réduction de l'accès au diagnostic et au traitement de la tuberculose, en raison du confinement observé pendant la pandémie du COVID-19.

On sait qu'au cours des trois premiers mois de l'année 2023, 50 mille 612 cas ont été signalés, dont trois mille 509 enfants de moins de 15 ans et trois mille 087 cas de co-infection tuberculose/VIH.

À son tour, le directeur général du CETEP, António Jorge Capita, a présenté les indicateurs du CETEP de novembre 2022 à octobre 2023, qui ont montré que neuf mille 802 patients atteints de tuberculose ont été admis, dont 365 atteints de tuberculose multirésistante.

Le taux d'occupation à l'hôpital varie de 65 à 85 % et un séjour moyen de 28 jours, tandis que le taux d'occupation en soins intensifs (USI) était de 90 à 112 %.

Le taux net de mortalité dû à la tuberculose varie de 28 à 32 %.

Il a indiqué que l'un des plus grands défis de l'unité est la tuberculose multirésistante et les séquelles de la tuberculose pulmonaire, qui constituent actuellement un grave problème de santé publique, car beaucoup de ces patients souffrent de lésions et de déficiences pulmonaires irréversibles.

Le CETEP, ouvert le 11 novembre 2021 pour traiter les patients atteints de COVID-19, assiste environ mille 994 patients tuberculeux par an, dont 13 mille 163 atteints de paludisme, tandis qu'en USI, il dessert 634 mille patients, pédiatrie 1033, physiothérapie 1847, entre autres domaines qui composent l'unité hospitalière du CETEP.