Angola: Aéroport Dr. António Agostinho Neto ouvert sur le monde

Luanda — L'Aéroport International Dr António Agostinho Neto (AIAAN) dispose d'une structure multidimensionnelle, avec la capacité d'accueillir au moins cinq mille passagers, aux heures de pointe, et de traiter plus de 130 mille tonnes.

Combiné à sa position géostratégique, le nouvel aéroport international peut être considéré comme un « Hub » pour desservir la région et le circuit international l'aviation civile commerciale.

Situé à 42 kilomètres de la capitale de l'Angola (Luanda), sur une superficie de 75 kilomètres carrés, il contient un système de deux pistes parallèles qui permettent d'effectuer des opérations mixtes indépendantes, dans des conditions de visibilité réduite et de plafonds bas (nuages).

La nouvelle infrastructure aéroportuaire est conçue pour répondre au flux d'arrivées et de départs de vols, dans un créneau horaire étroit, généralement entre 1 et 2 heures, en provenance du monde entier, où les passagers et les marchandises sont distribués vers des destinations respectives, rapidement et efficacement, grâce à de multiples connexions.

Contribuent à cet objectif (l'opérabilité d'un hub) le temps de transfert réduit, qui devrait être compris entre une et deux heures, ainsi que le confort et la sécurité des procédures de transfert.

En particulier, l'aéroport est assuré par une technologie moderne et des équipements de dernière génération, ainsi que par un accès facile, un réseau hôtelier, un système de transport routier et ferroviaire, avec un train express qui parcourra une ligne ferroviaire de 56 kilomètres entre l'aéroport et le centre de Luanda. .

L'AIAAN dispose d'un ensemble d'infrastructures aéroportuaires, dont un bâtiment présidentiel, un centre de contrôle intégré qui traite toutes les informations aéroportuaires, une salle de crise et un centre de contrôle régional qui surveille le trafic du pays.

Il dispose également d'un bâtiment pour l'opérateur de la Compagnie Nationale de Navigation Aérienne (ENNA), d'un terminal de carburant (19 mille 200 mètres cubes), d'une tour de contrôle de 25 étages et d'un radar qui contrôle le trafic aérien à 400 milles. De plus, pour faciliter la navigation aérienne, l'aéroport dispose d'un radar météorologique qui contrôle la météo à environ 400 kilomètres.

A chaque seuil de piste se trouvent des stations météorologiques pour détecter les micro-variations qui pourraient affecter l'aviation.

Les passagers bénéficient également de 1 650 places pour garer les véhicules, ainsi que d'espaces réservés aux bus, taxis privés et personnalisés.

L'accès

En voiture, les voyageurs du centre-ville et des environs peuvent rejoindre AIAAN en 1 heure et 20 minutes, en suivant l'Avenue Deolinda Rodrigues, de manière sûre et rapide.

Cette avenue, sur toute sa longueur, fait l'objet de travaux de structure, depuis la rénovation du sol asphalté, la réhabilitation des passages piétons, la création de plus de 20 arrêts pour les transports publics routiers, ainsi que l'éclairage public.

Toujours sur cette avenue, les passagers peuvent continuer à travers l'intérieur de la municipalité de Cazenga, en partant de la route du pipeline, passant par la zone de Papá Simão, en déviant vers la zone de décharge sanitaire, pour, à droite, revenir à l'Avenue Deolinda Rodrigues, à Ponte Partida. Si vous tournez à gauche, le passager se retrouve sur l'Avenue Fidel de Castro Ruz, à la limite de la municipalité de Cacuaco, une section qui bénéficie d'asphalte, de drainage et d'éclairage public.

Si le passager se trouve dans la partie sud et sud-est de Luanda, il devra emprunter l'Avenue Fidel de Castro Ruz, la célèbre autoroute, qui est actuellement en cours de travaux avec la construction de deux voies de service pour permettre la mobilité du trafic routier.

Pour les passagers du centre-ville qui souhaitent voyager plus confortablement, il existe deux trains express, des Chemins de Fer de Luanda (CFL), avec plusieurs services quotidiens, parcourant une longueur de 56 kilomètres en 45 minutes, sur une liaison Bungo, gares Musseques et Baia.

Opérabilité des passagers

Pour desservir de manière rapide et efficace le trafic de plus de 15 millions de passagers (cinq sur le segment national et 10 internationaux) par an, l'infrastructure de mobilité fonctionnelle, avec embarquement et débarquement, dispose de trois terminaux, notamment A-exclusif de la compagnie nationale angolaise, TAAG, B-pour les autres compagnies aériennes et terminal C, pour les vols intérieurs.

A cet effet, 31 manchons (extension d'accès avion) desservent les terminaux précités. La zone d'enregistrement comprend six îlots pour 94 comptoirs, 62 pour le service international et 32 pour le service national.

Toujours dans le cadre du flux des passagers, le Service des Migrations et des Etrangers (SME), dans le domaine international, dispose de 36 guichets, dont 10 pour les passeports électroniques, ainsi que 14 guichets pour assister le segment des passagers nationaux.

A cet égard, les passagers nationaux et internationaux, accompagnés de leurs bagages, bénéficient du service de transfert interne, sans avoir à quitter l'aéroport à cet effet.

Traitement des marchandises

L'aéroport dispose d'un terminal de fret, avec la capacité de traiter et de stocker 130 mille tonnes par an, que ce soit pour des marchandises légères et simples, des marchandises fraîches (chambres froides pour solides frais et fleurs) et des marchandises explosives et radioactives, y compris pour le trafic de marchandises.

Dans le système douanier, installé dans l'entrepôt central, le passager pourra récupérer ou transférer sa marchandise nationale ou internationale, dans un délai inférieur à une heure après le débarquement.

Prestations d'hôtellerie et de restauration

L'aéroport Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) dispose de deux hôtels, dont un de 53 chambres, situés à l'intérieur de l'enceinte de l'aéroport, déjà à un stade avancé d'achèvement, manquant de finitions et d'équipements.

Le deuxième hôtel, en construction, comptera 550 chambres. Celui-ci n'a qu'une construction squelettique (construction de piliers en béton). L'ANGOP sait qu'il en va de même pour l'attribution d'un appel d'offres public pour l'achèvement de la construction et son exploitation.

En dehors de l'enceinte de l'aéroport, dans un rayon d'un kilomètre, se trouvent deux unités hôtelières de référence, chacune comptant plus de 20 chambres.

Les passagers pourront également bénéficier d'un hébergement au Victoria Garden Hotel, ainsi que dans le réseau hôtelier Zango 8000 et adjacent à la ville-dortoir de Kilamba

En termes de restaurants, l'aéroport Dr. Agostinho Neto dispose de sept « salons » (salles VIP), de 10 espaces pour restaurants et cafés et d'une superficie de 1 825 mètres carrés pour une boutique hors taxes.

Formation du personnel permanent

Pour opérationnaliser l'AIAAN, 557 techniciens supplémentaires doivent être embauchés, dont 175 pour la première phase, 257 pour la deuxième phase et 125 pour la troisième phase.

Au moins 30 pour cent des employés du nouvel aéroport font partie du personnel de la société gestionnaire des Aéroports (SGA, SA).

Ces professionnels bénéficient de cycles de formation et de qualification continus.

Histoire de la construction de l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto

L'histoire de la construction du nouvel aéroport international remonte aux années 90, lorsque le Conseil des ministres a approuvé, en 1997, la résolution issue d'une étude de cas élaborée par la Banque mondiale.

Après 8 ans, en 2005, une étude de faisabilité du nouvel aéroport a été présentée, préparée par une société américaine, Perkins & Will.

Puis, en 2006, le 15 mai, le décret n° 12/06 a été approuvé par le Conseil des ministres, qui formalise la réservation de terrains pour la construction de l'aéroport.

En 2007, la Maison militaire du Président de la République, plus précisément le Bureau national de reconstruction, a assumé la responsabilité du suivi du projet, qui s'est limité à la préparation du projet et à l'embauche du partenaire (entrepreneur).

En 2012, l'entreprise portugaise A1V2, la première à intervenir sur cet aéroport, a été engagée pour réaliser le projet de construction de l'aéroport.

Le 15 mai 2015, le contrat a été signé avec China International Found (CIF). Cette fois, le projet a été réalisé par l'entreprise chinoise, qui était également responsable de l'ingénierie et de la construction.

Le 19 mai 2020, l'avenant n°1 au contrat de construction a été signé avec AVIC, qui définit ce qui représente aujourd'hui le projet final de l'aéroport.

Le 17 juin 2022, le premier vol expérimental a été réalisé, à bord d'un avion de type Boeing 777 de la compagnie nationale TAAG.

L'avion a quitté l'aéroport international 4 de Fevereiro et, avec un temps de vol de 13 minutes, a atterri au nouvel aéroport. Ce vol servait principalement à tester les conditions techniques de la piste et les mouvements dans la zone de la place.

Le 10 novembre 2023 est la date fixée pour l'inauguration de l'AIAAN, qui débutera ses activités d'opérations de fret.

Les opérations aériennes intérieures devraient commencer en février 2024 et les opérations aériennes internationales débuteront en juin de la même année.