Algérie: UNESCO - L'Algérie poursuit ses efforts pour assurer un enseignement de qualité

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé, jeudi à Paris où il prend part aux travaux de la 42e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), que l'Algérie poursuivait ses efforts pour assurer un enseignement de qualité.

Dans une allocution devant les participants aux travaux de cette session, M. Belaabed a précisé que "les efforts de l'Algérie se poursuivent pour garantir la qualité de l'acte éducatif, à travers la mise en oeuvre de réformes pédagogiques profondes consistant en l'introduction de la langue anglaise et la réhabilitation de la matière Education sportive et physique dans le cycle primaire en recrutant des enseignants spécialisés et en mettant en place un système national d'évaluation des acquis de l'enseignement primaire, outre la création d'un Lycée national des arts".

Afin de préserver la santé des élèves, le ministre a évoqué "la mise en place de plusieurs mécanismes à même d'alléger le poids du cartable scolaire des élèves du cycle primaire, notamment l'utilisation d'un deuxième exemplaire du livre scolaire "Kitabi" (mon livre) qui sera conservé dans des casiers ou des armoires au niveau des établissements ou du livre numérique, avec la généralisation progressive des tablettes électroniques".

Le premier responsable du secteur a, en outre, abordé le programme ambitieux du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui aspire à "construire un avenir reposant sur le capital humain et la poursuite du processus des réformes initiées dans différents domaines".

"L'Algérie connait une transformation numérique globale et accélérée, notamment après la création d'un Haut-commissariat à la numérisation (HCN) auprès de la Présidence de la République, chargée de la conception des stratégies nationales de la numérisation", a-t-il ajouté.

Dans le secteur de la culture, le ministre a affirmé qu'il a été procédé au lancement d'un "programme pour soutenir 147 sites archéologiques, et le lancement d'opérations de réhabilitation de plusieurs sites, dont 19 mosquées, outre la récupération de 3900 pièces archéologiques".

Dans ce contexte, M. Belaabed a appelé de nouveau au "renforcement de la coopération entre le Nord et le Sud et à l'intensification des efforts de récupération des biens culturels relevant du patrimoine culturel africain".

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale du sport conformément aux ODD 2023, M. Belaabed a affirmé que l'Algérie "a oeuvré à intensifier le sport en milieu scolaire, universitaire et dans les établissements de la formation professionnelle", rappelant en outre la création d'une Agence nationale de lutte contre le dopage.

Il a évoqué également la liberté de presse, citant notamment la promulgation de la loi organique relative à l'information et l'élaboration de deux projets de loi relatifs à l'activité audiovisuelle et la presse écrite et électronique, en sus de la réalisation en cours de "Dzaïr média city".

Evoquant l'agression sioniste sur la bande de Ghaza, le ministre a appelé la communauté internationale à "ne pas tolérer ces crimes, commis quotidiennement au su et au vu du monde sans considération aucune au droit international qui les classe pourtant dans la case des crimes de guerre".

Il citera particulièrement "les images des massacres commis par l'occupation sioniste à l'encontre des Palestiniens, notamment les enfants qui ont perdu leur droit à la vie et à la scolarité".