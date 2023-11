Madagascar: Inclusion financière - Partenariat de Transfert et de retrait d'argent entre Airtel Money et Société Générale Madagasikara

Partenariat gagnant. Airtel Money et la banque Société Générale Madagasikara s'associent pour développer davantage l'inclusion financière

Au grand bonheur des clients et partenaires des deux entreprises qui, grâce à ce partenariat, vont bénéficier d'un service de transfert et de paiement d'argent rapide, efficace et sécurisé.

Confiance et sécurité.

Dénommée « Bank to Wallet - Wallet to Bank », la solution permet d'une part aux usagers d'Airtel Money d'effectuer directement leurs opérations en toute confiance et

sécurité avec leur compte Société Générale. Plus concrètement, les clients d'Airtel Money peuvent réaliser un transfert direct d'argent à partir de leur compte Airtel Money vers leur compte bancaire Société Générale Madagasikara.

D'autre part, les clients de la banque peuvent déposer ou retirer de l'argent sur leur compte à partir des 20 000 cash-points et Shop Airtel éparpillés sur tout le territoire.

« Airtel Money est un service de paiement sans cash, sécurisé et sans frontières, qui facilite toutes les transactions financières. Il permet aux trois millions d'utilisateurs : particuliers, professionnels, associations, entreprises, institutionnels.... à travers la Grande Île de transférer de l'argent, de payer des factures, d'acheter des biens et des services, de développer leur business et bien plus encore, en évitant les tracas liés à la manipulation d'argent liquide », a soutenu

Mohamed Cissé, DG Airtel Money, lors de la cérémonie de signature de ce partenariat, hier à Alarobia.

Innovations.

Pour Guillaume Lecomte, directeur des relations entreprises et institutionnelles de la Société Générale Madagasikara, ce partenariat est la concrétisation des innovations entreprises par la banque, au service de ses clients.

Il a exprimé son optimisme quant à cette collaboration.

« Ce partenariat avec Airtel Money constitue une étape cruciale pour notre banque. Il concrétise notre engagement à innover et à offrir davantage de nouvelles expériences bancaires à notre clientèle. Forts de cette coopération, nous progressons vers notre vision d'offrir à nos clients un accès aisé à leurs fonds, où qu'ils se trouvent », a-t-il déclaré.

Cette association mobile banking et compte bancaire constitue une étape de plus vers l'inclusion financière.