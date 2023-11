Afrique de l'Est: Les militaires burundais de l'EAC se retirent de certaines entités de Masisi

Des militaires du contingent burundais de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), déployés en territoire de Masisi, se retirent depuis deux jours de Kitshanga, Mweso et Kilolirwe, où des combats opposent les miliciens et le FARDC aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.

Jusqu'ici, la force régionale de l'EAC n'a toujours pas communiqué sur retrait, confirmé jeudi 9 novembre par la Force de défense nationale du Burundi (FDNB). La force de défense nationale du Burundi, FDNB, confirme ce retrait tout en indiquant qu'elle déplore l'indifférence du commandement de l'EAC-RF face aux menaces que leurs troupes ont subi de la part des rebelles du M23 en territoire de Masisi.

Dans un communiqué signé ce jeudi par le porte-parole de la FDNB, colonel Floribert Bireyeke, l'armée burundaise déplore que les récents combats entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23 ait affecté le vécu de la population, mais également entraîné des répercussions sur l'exécution du mandat de la force régionale de l'EAC.

Ce communiqué poursuit qu'en date du 21 octobre, le convoi du contingent burundais, qui acheminait des vivres à Kitshanga et Mweso, s'est vu refuser le passage par le M23, qui avait bloqué cette voie de communication.

Le même fait s'est reproduit le 30 octobre dernier. Le commandement de la force de l'EAC a été saisi pour résoudre la question, mais n'a pas pu ramener ces rebelles à la raison, précise l'armée burundaise.

La force burundaise a ajouté que son contingent était obligé de prendre des mesures qui s'imposent. Toutefois, il est appelé à suivre scrupuleusement les ordres du commandement de la force régionale.

Ce contingent burundais de la force régionale de l'EAC a son quartier général a Mubambiro, une vingtaine de km de Goma. Il déployait ses troupes depuis Mushaki et Kilolirwe jusqu'à Mweso. Ces derniers avaient cédé l'entité de Mushaki aux FARDC le 22 septembre dernier.

Le déploiement des troupes de la force régionale de l'EAC, depuis le 3 septembre dernier, avait pour objectif de faciliter le retrait progressif et ordonner des rebelles du M23 dans les entités occupées et permettre la reprise du trafic et l'approvisionnement sur les axes Goma- Kibumba- Rutshuru et dans le Masisi.