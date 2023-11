Algérie: Signature d'une lettre d'intention pour un jumelage entre la wilaya d'Annaba et la municipalité chinoise de Chongqing

ANNABA — Une lettre d'intention pour un jumelage entre la wilaya d'Annaba et la municipalité de Chongqing, en République populaire de Chine, a été signée jeudi à Annaba en présence de responsables de l'exécutif local, d'élus locaux et d'une importante délégation représentant la ville chinoise.

La lettre d'intention a été signée par le wali d'Annaba, Abdelkader Djellaoui, et le maire-adjoint de Chongqing, Shang Kui.

La cérémonie de signature a été marquée par la projection d'une vidéo présentant les opportunités d'investissement dans la wilaya d'Annaba, en général, et dans la nouvelle ville Mustapha-Benaouda, située dans la circonscription administrative de Draâ Errich, en particulier.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le wali d'Annaba a exprimé sa volonté de faire bénéficier la wilaya, à travers ce projet de jumelage, de l'expérience chinoise dans les domaines de la gestion urbaine, du développement des infrastructures de base, du développement urbain, de l'investissement, du tourisme et de la culture.

M. Djellaoui a également évoqué la volonté des autorités de la wilaya d'achever la construction, l'aménagement et l'équipement de la nouvelle ville Mustapha-Benaouda conformément à des normes à même de garantir le développement harmonieux de la cité, tout en assurant à ses habitants une bonne qualité de vie.

Pour sa part, le chef de la délégation chinoise, M. Shang Kui, rappelant la qualité des relations étroites de coopération entre l'Algérie et la Chine, a considéré que la lettre d'intention signée aujourd'hui à Annaba, constitue un "point de départ pour le renforcement de la coopération et des investissements dans les domaines des infrastructures, de l'industrie intelligente, de la gestion des villes et de l'urbanisme, de la santé, de l'environnement, des chemins de fer et autres".

Composée de responsables de la gestion urbaine, du logement, du développement rural, de la planification, des ressources naturelles, de la science et technologie et du partenariat étranger, dans la municipalité de Chongqing (peuplée de 32 millions d'habitants), la délégation chinoise effectuera, au cours de son séjour à Annaba, des visites de découverte dans un certain nombre de sites touristiques et historiques et d'institutions scientifiques et de recherche.