Algérie: Décès de Sidi Ahmed Ben Bahous de Metlili - Condoléances du président de la République

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du Cheikh de la zaouïa Sidi Ahmed Ben Bahous de Metlili, Si El Hadj Abdelkader Al Sid Cheikh, dit "Si Kada".

"Allah est Grand. Le Créateur a rappelé auprès de Lui Si El Hadj Abdelkader Al Sid Cheikh, cheikh de la zaouïa Sidi Ahmed Ben Bahous de Metlili Châamba, avec la disparition duquel nous perdons, ainsi que les gens de Metlili et les adeptes de la zaouïa Sidi Ahmed Ben Bahous, un éminent érudit qui a voué sa vie au service des zaouïas, contribuant à leur rayonnement comme lieux de récitation et de psalmodie, de transmission des savoirs aux étudiants en sciences du fiqh et de la charia, mais aussi de diffusion des valeurs de la tradition du Prophète (QSSSL)", a écrit le président de la République dans son message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve, alors que nous perdons un instructeur, un spécialiste du fiqh et un orateur hors pair qui a voué sa vie à la préservation de la place et du rôle religieux et national de la zaouïa dans notre pays, je tiens à vous présenter, ainsi qu'aux gens de Metlili Châamba et aux étudiants et adeptes de la zaouïa, nos sincères condoléances, vous assurant de notre profonde sympathie, et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort.

"A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", a conclu le président de la République son message.