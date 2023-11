Algérie: La question palestinienne, cause centrale pour l'Algérie

ORAN — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a affirmé jeudi à Oran que l'Algérie considère la question palestinienne comme sa cause centrale, quelles que soient les circonstances, et n'hésitera pas à la défendre sur toutes les scènes internationales.

Lors de sa supervision d'une rencontre de solidarité avec le peuple palestinien, organisée par l'Association nationale des Grands invalides de la guerre de libération nationale, le ministre a déclaré que la position de principe à l'égard de la question palestinienne a été exprimée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans tous ses messages et discours, lors des événements nationaux et des foras internationaux, en harmonie avec les principes fondamentaux de la guerre de libération nationale.

Le ministre a ajouté que la Palestine, avec son peuple inébranlable et sa juste cause, est présente dans les médias de l'Algérie des Martyrs et des Moudjahidine, dans son programme scolaire et universitaire, et au coeur de sa politique étrangère.

Il a souligné que "le lien émotionnel étroit du peuple algérien avec la cause palestinienne est un lien de sang, d'histoire et de géographie".

Il a, en outre, fait le parallèle entre la colonisation de l'Algérie et la situation de la Palestine actuellement, le peuple algérien ressentant profondément les affres de la destruction, partout dans le monde, du fait des 132 années d'expérience de l'injustice et de la tyrannie coloniale, que vit aussi le peuple palestinien, depuis 75 ans.

Pour sa part, le président de l'Association nationale des Grands invalides de la guerre de libération nationale, Haï Abdennebi, a salué la position honorable de l'Algérie sur la question palestinienne en général et sur l'agression barbare dont est actuellement victime la bande de Ghaza.

"C'est une position qui est conforme à l'histoire de l'Algérie dans son soutien aux causes justes et au principe du droit des peuples à l'autodétermination et à la souveraineté sur son territoire", a-t-il indiqué.

M. Abdennebi a ajouté que "les Palestiniens sont en train d'écrire une épopée historique de sacrifice et de lutte, tout comme les Algériens ont écrit la grande épopée du 1er novembre pour pouvoir vivre librement et dignement".

Un représentant de l'Ambassade de Palestine en Algérie, Maher Abou Samra, a, de son côté, relevé la position du gouvernement et du peuple algériens solidaires du peuple palestinien contre l'agression brutale et barbare dont il est victime, qui a fait jusqu'à présent près de 11.000 martyrs et 27.000 blessés, sans compter la destruction d'habitations et d'établissements de santé.

Au cours de cette rencontre, des interventions ont été présentées par des membres d'organisations de la famille révolutionnaire.

Le Dr Mohamed Belhadj, du Département d'Histoire de l'Université d'Oran 1 a fait, lui, une intervention sur l'histoire moderne de la Palestine.