Maroc: Equipe de France - L'heure de Zaïre-Emery ?

La formation à la française couve un nouveau prodige, Warren Zaïre-Emery, qui pourrait bien débarquer chez les Bleus à 17 ans, s'il devait figurer jeudi dans la liste du sélectionneur Didier Deschamps, pour les matches contre Gibraltar et en Grèce.

Entre sa forme épatante et le forfait d'Aurélien Tchouameni au milieu de terrain, la perle du centre de formation du Paris Saint-Germain pourrait être la surprise de "DD", qui doit aussi remplacer en défense Benjamin Pavard, victime d'une luxation du genou avec l'Inter Milan.

Au-delà de ces deux cas, le patron devait reconduire un groupe qui s'est déjà qualifié pour l'Euro allemand.

Le capitaine des Espoirs, qui n'a raté qu'un match du PSG cette saison (contre Strasbourg), pourrait déjà sauter à l'étage supérieur au bout de quatre sélections seulement avec l'équipe de Thierry Henry, qui avait dit en prenant son poste à propos de Deschamps: "C'est le patron. S'il vient chercher un joueur je dirai oui".

Zaïre-Emery aura 17 ans huit mois et 11 jours le jour où les Bleus recevront le modeste Gibraltar samedi 18 novembre à l'Allianz Riviera de Nice. S'il joue, il battra le record du plus jeune bleu d'après-guerre, détenu par Eduardo Camavinga, qui avait 17 ans neuf mois et 29 jours pour sa première cape contre la Croatie le 8 septembre 2020 (victoire 4-2).

Le plus jeune joueur de toute l'histoire de l'équipe de France reste Félix Vial, 17 ans deux mois et 15 jours quand il a affronté le Luxembourg le 29 octobre 1911 (victoire 4-1). Le benjamin des Bleus est mort à 20 ans en 1915 pendant la Première Guerre mondiale.

Pour Zaïre-Emery, il y a une place à prendre au milieu dans la liste. L'homme en forme des deux derniers rassemblements des Bleus, Aurélien Tchouameni, a été victime d'une fracture du deuxième métatarse du pied gauche avec le Real Madrid lors du Clasico contre Barcelone (2-1).

N'Golo Kanté, parti en Arabie Saoudite, pourrait aussi revenir. "Il reste sélectionnable à tout moment", avait dit le sélectionneur interrogé sur son absence des listes précédentes.

La montée en puissance de Zaïre-Emery souligne l'incroyable richesse du réservoir français. S'il manque les champions du monde Paul Pogba, blessé et désormais sous la menace d'une longue suspension pour dopage, et Kanté, "DD" a déjà deux successeurs de niveau international, Camavinga et Tchouameni, en plus d'Adrien Rabiot, et voilà le très prometteur "WZE" qui pointe le bout de ses crampons.

Cette richesse existe aussi en défense, où le sélectionneur doit remplacer Pavard, héros du dernier match des Bleus, un amical contre l'Ecosse (4-1) où il a signé un doublé et frôlé le triplé. Aligné en défense centrale ce jour-là, son poste de prédilection, le Nordiste a été durement touché avec l'Inter et ne jouera peut-être plus avant 2024.

Il doit rester "immobilisé pendant trois à quatre semaines avant de pouvoir commencer sa rééducation", a expliqué son club ce week-end.

Jules Koundé, absent de dernière minute du précédent rassemblement, est lui à nouveau disponible. Outre le Barcelonais, latéral droit avec les Bleus, Deschamps pourrait rappeler deux des "bizuths" du précédent rassemblement, Castello Lukeba (Leipzig) ou Malo Gusto (Chelsea), qui ont connu leur première sélection en octobre.

Autour de ces incertitudes, le patron des Bleus va rappeler son noyau dur autour de son capitaine Kylian Mbappé et du vice-capitaine Antoine Griezmann, étincelant mardi avec l'Atlético Madrid pour lequel il a signé un doublé contre le Celtic Glasgow (6-0), dont une reprise de volée acrobatique de toute beauté.

On devrait retrouver de nombreux acteurs du dernier AC Milan-PSG (2-1), le buteur Olivier Giroud, les frères Théo (Milan) et Lucas (PSG) Hernandez et l'attaquant Randal Kolo-Muani en plus de Mbappé. Zaïre-Emery débarquerait en terrain de connaissance...