Sénégal: Prise en charge du pied et du bras diabétiques - Une à deux imputations majeures par jour

Au-delà de sa prévalence et sa progression qui inquiète les praticiens, le diabète est à l'origine de d'infirmité et de handicap physique, et à vie, de beaucoup de personnes. Selon les spécialistes du diabète au centre de référence Marc Sankalé, chaque jour, une amputation majeure est réalisée. «Nous faisons chaque jour une amputation majeure dans ce centre. Mais, au minimum, nous enlevons un orteil ou deux quotidiennement. Il arrive que l'on fasse deux amputations par jour. Ce qui interpelle les populations à aller se faire dépister», a avancé le chirurgien Dr Sow.

Et sa consoeur, Dr Zeynabou Lo de renseigner : «notre capacité d'accueil ne nous permet pas de faire plus. C'est pourquoi on se limite à un ou deux amputations par jour. Bien que nous recevons tellement, mais aujourd'hui, on ne peut pas absorber le flux. Quand les services de diabétologie et de chirurgie sont pleins, on n'a pas le choix, on arrête de prendre».

Devant le flux au niveau du centre, la directrice le Pr Maimouna Ndour Mbaye d'ajouter, par rapport aux «statistiques des amputations au niveau du centre Sankalé, les diabétiques ont 25 fois de risques d'être amputés que les non diabétiques. Nous avons fait une étude dans les structures chirurgicales du pays et on est allé voir quelles sont les raisons de ces amputions dans ces structures».

Pis, «70% des amputations non traumatiques qui sont réalisées ont pour cause le diabète et 3/4 de ces amputations étaient des amputations majeures, qui veulent dire amputation de jambes ou de cuisses, à l'opposé des amputations mineures qui sont celles des orteils». Face à l'ampleur des complications, ces spécialistes ont soutenu que ces plaies diabétiques sont en train de prendre le dessus sur leur activité chirurgicale.