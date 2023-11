Sénégal: Basket-ball/Equipe nationale féminine - L'Espagnol Alberto Antunia Léal, nouveau coach des Lionnes

La fédération sénégalaise de basket-ball a annoncé hier, mercredi 8 novembre, à travers une conférence du Raoul Toupane, directeur technique national DTN le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe féminine du Sénégal et du staff technique qui l'accompagnera pour bien mener sa mission. Il s'agit de l'Espagnol Alberto Antunia Léal.

Le successeur de Moustapha Gueye à la tête de l'équipe féminine du Sénégal est connu. Le directeur technique national Raoul Toupane l'a dévoilé lors de sa conférence de presse tenue hier, ce mercredi 8 novembre, au siège de la Fédération sénégalaise de basketball. Il s'agit de l'Espagnol Antonio Alberto Léal. Un technicien qui n'est pas inconnu dans le bataillon du basketball africain puisqu'il a récemment dirigé l'équipe ougandaise lors du dernier Afrobasket.

«On est réuni pour parler du nouvel attelage après la démission de Moustapha Gueye. Parmi beaucoup de candidats locaux et étrangers, nous avons eu à choisir un entraîneur et reconstituer le staff technique. Nous avons trouvé le meilleur profil possible et on lui a assigné un objectif. Il s'agit de Alberto Antonia Léal, un entraîneur espagnol, ancien coach de l'Ouganda qui est un jeune motivé et qui a un vécu dans le milieu du basket-ball. Un choix qui se justifie par sa connaissance du basket-ball africaine mais aussi l'acceptation de nos règles de jeu c'est-à-dire en plus de sa motivation il accepte de s'adapter à nos réalités», a-t-il confié avant de dégager la liste d'entraîneurs qui l'assisteront à bien mener la tâche. «Il aura comme premier assistant Madiène Fall, entraîneur à Louga basket, Khadidiatou Sourang Diop comme deuxième adjointe. Sidy Sall de Seed Académie sera également un adjoint et interprète car, il parle anglais. Ces personnes pourront l'aider à atteindre les objectifs assignés».

Interpellé sur le choix sur un technicien étranger et fait aux dépens de l'expertise locale, le patron technique du basket sénégalais répond :«Je suis de l'expertise locale car, nous avons affaire à des entraîneurs très compétents. Mais par rapport avec la mission assignée, pour la désignation de l'entraîneur, on prend les meilleurs entraîneurs du moment qu'ils soient sénégalais ou étrangers. L'essentiel qu'il soit capable de bien mener la mission. Alberto sera très bien assisté pour mener bien la mission. C'est ce qui explique le rôle de Madiéne Fall de bien le cadrer et le guider pour qu'on reste dans nos concepts sénégalais. Donc, on ne met pas en mal l'expertise sénégalaise, mais nous avons pensé à quelqu'un qui va travailler dans un court délai et nous amener des résultats », explique-t-il.

Le Tournoi de qualification olympique : premier objectif

Raoul Toupane a également profité de sa rencontre pour fixer les objectifs immédiats. «Ce n'est pas un contrat étalé, mais un contrat d'objectif. Notre objectif premier c'est le Tournoi de qualification olympique (TQO). S'il parvient à qualifier l'équipe, il va continuer jusqu'au Jeux olympiques et on évaluera après s'il va continuer ou pas. C'est un contrat d'objectif très clair», souligne-t-il.