Sénégal: Développement du tourisme - La Commune de Saly et la Sapco mutualisent leur force

La commune de Saly-Portudal et la Sapco ont signé hier, jeudi 9 novembre une convention portant dans divers domaines dont la gestion des plages, de l'éclairage public, et de l'insalubrité. Souleymane Ndiaye, directeur général de la Sapco et le député-maire de Saly-Portudal, Ousmane Guèye ont paraphé une mutualisation de leurs forces pour redonner à la station balnéaire son lustre d'antan.

Selon ses propos, le directeur général de la Sapco a magnifié l'engagement du maire Ousmane Guèye pour le développement. En effet, il a fait référence aux paroles du saint Coran pour dire "Aimer sa ville, sa patrie est acte de foi". La confiance du chef de l'Etat placée lui en constitue une pleine motivation pour être au service des populations.

Dans cette dynamique, il a rappelé que la station balnéaire de Saly-Portudal, la 1ere de l'Afrique de l'Ouest et du Sénégal mérite une grande considération car le tourisme reste le pourvoyeur de devises du Sénégal. Par conséquent , il a salué les efforts du gouvernement du Sénégal soutenus par un financement de la Banque mondiale pour la récupération de dizaines de mètres de plage jadis perdues suite aux actions conjuguées de l'avancée de la mer et de l'érosion côtière.

La sauvegarde et la préservation des plages récupérées sont importantes pour la survie des activités touristiques. La mutualisation des forces de la Sapco et de la commune de Saly-Portudal va être d'un point vital à ces fins. Elle s'élargit à la gestion de la propreté des plages. Le directeur général de la Sapco a informé de l'acquisition d'un lot d'engins amphibies pouvant intervenir jusqu'à un mètre de profondeur pour le nettoyage des plages et du littoral.

Pour le nettoyage, la collecte et le ramassage des ordures, la Sapco entend mettre en service prochainement 14 bennes tasseuses déjà acquises.

Interrogé sur les infrastructures hôtelières fermées, il a expliqué que des études sont menées pour trouver une issue. Ousmane Guèye, député -maire de Saly- Portudal a salué la collaboration franche et bénéfique avec la Sapco à travers son directeur général très conciliant et serviable.

Il a loué le recrutement de 10 jeunes diplômés de Saly-Portudal dans ses services. Le fait est pour lui, une marque de fidélité de ses engagements. Pour Ousmane Guèye, dans un passé récent, les habitants de Saly-Portudal ne servaient à la Sapco que dans le nettoiement, la collecte des ordures et le nettoiement ou bien dans des tâches exigeant de forts biceps.

Le député -maire de Saly-Portudal a invité le directeur général à prendre en compte la réouverture des réceptifs hôteliers fermés comme le Club Aldiana, Savana -Saly, le Domaine de Nianing et la redynamisation du bar -restaurant, le Bistrot géré par la Sapco. Ces installations peuvent, selon lui, contribuer à fixer des jeunes et donner de l'emploi.