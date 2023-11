Afrique: Ligue des Champions féminine - Présentation du match entre les Mamelodi Sundowns et l'AAthlético FC d'Abidjan

Il s'agit du premier match entre Mamelodi Sundowns Ladies et l'Athlético Football club d'Abidjan.

Les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud affronteront l'Athlético Football club d'Abidjan, un club du pays hôte de la Ligue des Champions féminine de la CAF pour la deuxième fois. Les Sud-africaines ont été défaites 4-0 par l'AS FAR lors de la finale 2022.

L'Athlético deviendra le 11e club différent que Sundowns affrontera en phase finale. Le club ivoirien deviendra le quatrième club de la région de l'Union de football ouest-africaine (UFOA) avec les équipes nigérianes de Rivers Angels et Bayelsa Queens ainsi que les équipes ghanéennes de Hasaacas Queens que les Sundowns affrontent en phase finale.

Les Mamelodi Sundowns ont remporté trois de leurs derniers matchs contre des clubs de la région UFOA. Elles ont battu les Rivers Angels 1-0 lors des phases de groupes 2021 et les Hasaacas Ladies 2-0 lors de la même édition. En 2022, elles ont battu les Nigérianes de Bayelsa Queens en phase de groupes 2-1.

En quatre matchs contre des équipes de l'UFOA, les Mamelodi Sundowns n'ont encaissé qu'un seul but en phase finale et marqué cinq.

Aucune équipe de la COSAFA n'a perdu contre une équipe de l'UFOA en finale (4 victoires). Il y a eu un total de quatre duels entre ces clubs. En plus, des Sundowns, l'équipe zambienne des Green Buffaloes a battu l'équipe libérienne de Determine Girls 4-0 en phase de groupes 2022.

Mamelodi Sundowns

Les Sundowns ont toujours atteint le dernier carré des trois éditions de la Ligue des champions féminine auxquelles elles ont participé.

Les Sud africaines ont remporté leurs deux premiers matchs en battant JKT Queens de Tanzanie 2-0, et gagné 1-0 contre le SC Casablanca lors de leur deuxième match.

À chacune de leurs trois participations à la phase finale de la Ligue des Champions de la CAF, les Mamelodi Sundowns ont réussi à remporter leurs deux premiers matchs de groupe.

Une seule fois auparavant en 2022, les Sundowns ont remporté leurs trois matchs de groupe :

Elles ont battu le TP Mazembe de la RDC 4-0 lors du dernier match de groupe. Cela après des victoires précédentes 2-1 contre les Nigérianes de Bayelsa Queens et les Égyptiennes de Wadi Degla, en 2021.

La formation Sud-africaine a remporté également ses deux premiers matchs contre Vihiga Queens du Kenya et Rivers Angels du Nigeria. Les Sundowns ont fait deux matchs nul (1-1 et 0-0) lors de leur dernier match de groupe contre l'AS FAR.

Les Mamelodi Sundowns ont remporté sept de leurs huit matchs de groupe en phase finale. Le seul match de groupe qu'elles n'ont pas gagné est le dernier de groupe en 2021 lorsque Sundowns a concédé le nul 0-0 contre AS FAR.

La victoire des Mamelodi Sundowns contre le SC Casablanca lors de leur dernier match est sa première victoire contre un club marocain en phase finale. L'équipe n'avait pas réussi à gagner deux matchs contre l'AS FAR (1 nul, 1 défaite).

Le match des Mamelodi Sundowns contre le SC Casablanca est leur quatrième match contre un club nord-africain en phase finale. C'est leur deuxième victoire après une victoire sur Wadi Degla également lors de leur deuxième match de groupe en 2022.

Le match contre le SC Casablanca est le 12e de Mamelodi Sundowns en finale, le 9e en jeu ouvert. Aucune équipe n'a réussi autant de victoires en phase finale qu'elle.

Melinda Kgadiete, auteure de l'unique but des Mamelodi Sundowns lors de sa victoire 1-0 face au SC Casablanca, est la première joueuse à marquer lors de trois finales différentes de la Ligue des champions féminine. Elle a marqué un but lors de l'édition 2021 et deux en 2022. Il s'agissait de son quatrième but en finale à son 11e match dans cette compétition.

Le clean sheet réalisé par Sundowns lors de la victoire contre le SC Casablanca est son 10e en 12 matchs en phase finale.

Sur ces 10 clean sheets lors des 12 matches en phase finale, Andile Dlamini en a réussi sept dont trois en 2021, deux en 2022 et deux lors de la finale actuelle.

Avec son clean sheet lors du match contre le SC Casablanca Andile Dlamini a dépassé la gardienne de but de lAS FAR Khadija Er-Rmichi en tant que gardienne ayant réussi le plus grand nombre de clean sheets en phase finale. Er-Rmichi a disputé 11 matchs contre 9 matchs pour Dlamini.

Les Sundowns ont enchaîné 512 passes lors de leur match contre le SC Casablanca alors que leurs adversaires n'en ont réussi que 208. Sundowns compte également 162 passes dans le dernier tiers du match.

Melinda Kgadiete a marqué sur son seul tir cadré du match.

Zanele Nhlapho a réalisé 83 passes lors de la victoire contre le SC Casablanca. Le plus grand nombre de passes par n'importe quelle joueuse dans le match.

Lors de la victoire contre le SC Casablanca, quatre joueurs de Sundowns ont réussi 50 passes en plus de Nhlapho, Kholosa Biyana (63), Karabo Dhlamini (57) et Karabo Makhurubetshi (53). Toutes ont porté le total de leurs passes dans le match au-delà de la cinquantaine.

Les Sundowns ont utilisé 16 joueurs lors de leurs deux matchs jusqu'à présent. Sept joueuses Kholosa Biyana, Kharabo Dhlamini, Andile Dlamini, Karabo Makhurubetshi, Chuene Morifi et Zanele Nhlapho ont joué les 180 minutes jusqu'à présent pour les champions 2021.

Atletico Football club d'Abidjan

Le représentant ivoirien n'a a pas réussi à remporter son deuxième match, un revers de 1-2 contre l'équipe tanzanienne JKT Queens, malgré le fait qu'il ait pris l'avantage à la 33e minute par l'intermédiaire de Sandrine Niamien.

C'est la première équipe de l'histoire des finales à prendre l'avantage lors de deux matchs consécutifs et n'a pas réussi à gagner les deux. Elles ont fait match nul 1-1 lors de leur match d'ouverture contre le SC Casablanca après avoir pris l'avantage. Défaite contre JKT Queens en encaissant deux buts en deuxième mi-temps malgré l'avance de Sandrine Niamien.

Les filles de Dao Lassina sont également le premier club hôte à ne pas avoir remporté l'un de leurs deux premiers matchs, en 2021, Wadi Degla a enregistré une victoire puis perdu ses deux matchs suivants, tandis qu'en 2022, AS FAR a remporté ses trois matchs de groupe.

En cas d'échec, lAthletico sera le premier club hôte éliminé de la compétition sans avoir enregistré de victoire.

Si elles sont éliminés, elles seront le deuxième club hôte éliminé en phase de groupes, avec Wadi Degla le club hôte de 2021.

Une victoire de l'Athlético pourrait lui permettre de se qualifier pour le dernier carré, sil le fait, il sera la deuxième équipe hôte après les vainqueurs de 2022 AS FAR à atteindre le dernier carré.

Espérance Agbo de l'Athlético s'est créé cinq occasions, le plus grand nombre après la deuxième journée du tournoi.

La gardienne de but de l'Athlético, Cynthia Djohoré, a réalisé 7 arrêts lors de la troisième journée, soit le deuxième plus grand nombre d'arrêts effectués par une gardienne de but dans le tournoi.

Lors de la défaite contre JKT Queens, Espérance Agbo a eu 6 tirs au but, dont quatre cadrés. Elle a également tenté 10 centres, le plus grand nombre du match.

Agbo a eu huit tirs cadrés, quatre lors de chacun des deux premiers matchs de son équipe, au total, l'Athlético a eu 14 tirs cadrés, dont 57% ont été tentés. Elle a réussi un but avec ses 8 tirs cadrés.