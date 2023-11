Burkina Faso: IVe édition coupe du Ministre de la Communication - Les communicateurs du privé, vainqueurs

L'équipe de la communication du secteur privé a remporté, hier 9 novembre à Siguian sport Arena de Ouaga 2000, la IVe édition de la coupe du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme en maracana. Elle est venue à bout de celle des corps transversaux du secteur public par la plus petite des marques.

Débutée le 12 octobre dernier, la IVe édition de la coupe du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a connu son apothéose, le 9 novembre 2023 au Siguian sport Arena de Ouaga 2000, avec le sacre de l'équipe de la communication du secteur privé en finale maracana. Elle est venue à bout de celle des corps transversaux du secteur public par la plus petite des marques. Cette finale de deux fois 15 mn a été âprement disputée de bout en bout. Si en première période, le public, sorti nombreux, n'a pas assisté à l'ouverture du score, il a fallu attendre la seconde pour désigner le vainqueur de cette édition de 2023.

Sur une offensive des communicateurs du secteur privé, Wedkouni Bilgo (27e) hérite d'un centre dans la surface de réparation. Sans se poser des questions, il envoi le cuir du fond des filets des corps transversaux du secteur public. Malgré la timide réaction des corps transversaux, aucun but ne sera inscrit jusqu'au coup de sifflet final. Pour le chef du département de la communication, le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, cette compétition a été marquée par l'esprit d'équipe et la célébration de la culture par le sport.

« Le sport a toujours été un moyen extraordinaire de connecter les individus, de transcender les frontières culturelles et de promouvoir des valeurs positives. Elle a permis aux différents corps du public et du privé du ministère de rivaliser d'ardeurs et de talents à travers le maracana et les jeux de société notamment les jeux de scrabble, les jeux de dame, les jeux de carte, le ludo et la pétanque », a-t-il laissé entendre. Avant de d'ajouter : « nous avons assisté à des performances exceptionnelles, des moments de triomphe, mais aussi de camaraderie. Ces souvenirs resteront à jamais gravés dans nos coeurs et nous nous rappellerons que le sport est plus qu'une simple compétition.

C'est un catalyseur qui rapproche les gens, qui suscite des émotions et qui fait naitre des liens durables ». Le vainqueur de l'édition a reçu une enveloppe de 150 000 FCFA, des ballons et le trophée. Le finaliste malheureux s'est consolé avec un montant de 100 000 FCFA et des ballons. L'édition de 2023 était placée sous le parrainage de Apollinaire Compaoré, PDG de Planor Afrique, le co-parrainage de El hadj Aboubacar Sidnaaba Zida, PDG de Savane médias et Célestin Pierre Zoungrana, président de la FOPATH-B.