Burkina Faso: Plusieurs terroristes tués et une importante logistique saisie à Alkoma

Les Forces combattantes ont neutralisés, tôt le jeudi 9 novembre 2023, plusieurs terroristes qui ont attaqué leur position à Alkoma, avant de saisir un important matériel de guerre appartenant aux malfaiteurs. Des vecteurs aériens burkinabè et nigériens ont achevé les fuyards dans une parfaite coordination.

Un important groupe de terroristes à bord de motos et de véhicules ont attaqué, très tôt hier jeudi 9 novembre 2023, une position des Forces combattantes au niveau de Alkoma dans la région du Sahel. Les braves soldats leur ont opposé une farouche résistance qui les a obligés à détaler, laissant derrière eux des cadavres, des motos, des armes et divers autres matériels. Après cette débâcle, les vecteurs aériens du Burkina vont suivre les fuyards jusqu'à Karganol au sud de Falangountou. Là, ils se mettent à l'abri sous quelques arbres, espérant soulager leurs blessés par quelques soins. Un missile va s'abattre sur ce groupe, tuant beaucoup d'entre eux pendant que les rescapés prennent encore la fuite. Ils réussissent à franchir la frontière nigérienne jusqu'à atteindre un verger situé trois kilomètres plus loin.

Alors que les assassins se croyaient en sécurité, les vecteurs aériens nigériens vont pilonner le verger avec à la clé, plusieurs terroristes neutralisés et de la logistique brûlée. La boucle a été bouclée quand des survivants vont se sauver pour se cacher sous un grand arbre où était stockée leur réserve de carburant, servant à ravitailler leurs motos. Les vecteurs aériens frappent à nouveau et déciment les criminels avec leur lot de carburant. Selon nos informations, les opérations se poursuivent pour rétablir la paix et la sécurité pour le bonheur des populations.