Burkina Faso: Effort de paix - Plus de 121 millions FCFA récoltés en septembre

La commission de réception et de gestion des dons relatifs à l'effort de paix a publié, ce 9 novembre 2023, le bilan mensuel des dons reçus en septembre dernier. La commission chargée de la réception des dons fait état de plus de 121 786 339 FCFA reçus en espèces, plusieurs tonnes de vivres et un lot de matériel au titre des dons en nature dont 3 motos de type Aloba.

Le bilan mensuel, à la date du 29 septembre 2023, se présente, selon la commission de réception et de gestion des dons, comme suit : 311 325 FCFA issus des transactions via Moov money, 2 155 919 FCFA reçues via Orange money et 119 319 095 FCFA par le biais du Trésor public. Au titre des dons en nature, l'on enregistre un lot de vêtements pour homme ainsi que 3 motos de type Aloba.

Le lot de vêtements a été mis à la disposition du Commandement des opérations du théâtre national (COTN) qui les a remis aux veuves et orphelins des militaires tombés du 30e Régiment de commandement et de soutien (RCAS), 3e Région militaire. Les veuves et orphelins des soldats tombés du 23e Régiment d'infanterie commando (RIC) à Dédougou, 5e Région militaire, eux, ont bénéficié de 8 tonnes de maïs et de 2 tonnes de riz. Le cumul des dons en espèces s'élève, à la date du 29 septembre, à 1 349 752 575 FCFA. Les dépenses effectuées, eux, s'élèvent à 542 957 390 FCFA. Le solde du compte, selon le bilan fait, est de 806 795 185 FCFA. La commission traduit ses sincères remerciements à l'ensemble des compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur, mobilisés autour de l'appel lancé par le chef de l'Etat.

Elle rappelle la nécessité d'un engagement continu et d'une poursuite de l'élan patriotique eu égard à la persistance des besoins sécuritaires et humanitaires. Les contributions volontaires à l'effort de paix peuvent se faire en espèces et/ou en nature.