Ile Maurice: Terres de l'État, Santé et Banque centrale intéressent l'opposition

La construction d'hôtels à Anse-La-Raie soulève un tollé. Le député du Parti travailliste (PTr) de la circonscription, Mahend Gungapersad, posera mardi une question au Parlement sur les lettres de réservation que le ministère des Terres a délivrées aux promoteurs immobiliers pour les terres de l'État longeant cette plage. La députée du Mouvement militant mauricien (MMM), Joanna Bérenger, qui fera son retour après sa suspension, sera plus précise.

Elle veut savoir s'il y a eu un exercice de manifestation d'intérêt avant d'octroyer un lopin de terre à Luxury Suites Ltd et qui a recommandé cette société au Conseil des ministres. Autre élu du PTr, Farhad Aumeer, demandera au ministre Steven Obeegadoo de déposer la liste de tous les bénéficiaires de terres dans la région d'Ébène et Moka depuis janvier 2023. Il ne serait pas étonnant que des noms reviennent tant à Anse-la-Raie qu'à Moka.

Les membres de l'opposition ne lâchent plus le ministre de la Santé. D'abord, Ehsan Juman du PTr lui posera une question sur les respirateurs défectueux de Pack & Blister. Arvin Boolell lui adressera deux questions. L'une concerne les maladies propagées par les rats alors qu'Ariane Navarre-Marie du MMM aura une question sur des photos de cadavres prises à la morgue. Aadil Ameer Meea interpellera le ministre sur les ascenseurs en panne à l'hôpital Jeetoo.

Le député du Parti mauricien social-démocrate (PMSD), Patrice Armance, s'intéresse au stockage des médicaments et aux entrepôts du ministère. Fabrice David du PTr demandera au ministre si des inspecteurs ont effectué des prélèvements pour analyser les eaux usées qui coulent sur la route à Pointe-aux-Sables.

Ritish Ramful, du PTr, posera une question sur les mesures prises par le ministère des Finances pour combler les manquements notés dans le World Bank Country Report de 2021. Osman Mahomed aura une question sur la façon dont le gouverneur et les gouverneurs adjoints de la Banque de Maurice (BoM) sont nommés, plus particulièrement sur leur moralité. L'autre député mauve de Port-Louis, Reza Uteem, aura une question relative aux voitures utilisées par ces hauts cadres de la BoM depuis 2019. Richard Duval aura une question similaire et une autre sur les Casinos de Maurice. Par ailleurs, son collègue Khushal Lobine va s'enquérir des dépenses encourues par la mairie de Vacoas-Phoenix pour la rénovation de la salle des fêtes.

Franco Quirin du MMM veut savoir si la Gambling Regulatory Authority ou la Horse Racing Division a accordé un permis à un opérateur pour tenir des courses hippiques à Petit-Gamin. Nando Bodha, de Linion Moris aura une question pour Renganaden Padayachy, sur l'octroi de permis à Lottotech pour lancer le jeu Loto Plus. Du côté du PTr, Stéphanie Anquetil aura une question sur une mesure annoncée dans le Budget sur l'aménagement de crèches dans certaines entreprises. Deven Nagalingum du MMM aura une question sur le Rivière-des-Anguilles Dam tandis que Ranjiv Woochit du PTr veut des informa- tions sur la rénovation et la construction de réservoirs