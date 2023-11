Ile Maurice: Le sens élevé de l'innovation du groupe MCB chaudement applaudi

Après une dizaine d'années d'étroite collaboration avec la Stock Exchange of Mauritius, le groupe MCB, un acteur de premier ordre dans les secteurs bancaire et financier, a introduit par le biais de MCB Capital Markets, son pôle d'investissement une soixantaine d'instruments financiers.

L'innovation n'est pas nécessairement limitée à ce qui pourrait être fait dans le domaine scientifique ou technologique. C'est un facteur essentiel au marché boursier, cet environnement où des entreprises prennent le risque de livrer l'évolution de leurs titres aux aléas des négociations de la place boursière. La Stock Exchange of Mauritius (SEM) ne fait pas exception à cette règle. Elle en a fait la démonstration lundi au Labourdonnais Waterfront Hotel.

L'objectif de cette réunion a été de saluer le groupe MCB, un des principaux acteurs du secteur bancaire mauricien, pour son sens de l'innovation. Un facteur qui a été d'un apport considérable au dessein du gouvernement de promouvoir la destination comme le secteur modèle de la région.Le 27 octobre, la liste de produits financiers dont le groupe MCB a permis d'enrichir le marché boursiera atteint la soixantaine d'initiatives. Il s'agissait de la mise en cotation d'une catégorie de titres de produits structurés conçus à partir d'une combinaison de supports financiers.

Bref, ils offrent des options compétitives par rapport aux produits existants. Ce sont des ENL credit-linked notes dont la société émettrice n'est autre que CM Structured Products (1) Ltd, le cheval de bataille (special purpose vehicle) créé pour être exclusivement au service des opérations de MCB Capital Markets, entité du groupe MCB chargée de la mise en route des projets d'investissements bancaires, de gestion d'actifs et qui assume le rôle du pôle d'investissement principal du groupe MCB. Bref des titres de créance dont le sort est associé à d'autres instruments financiers.

Dans le cas présent, associés à un porte-feuille de référence constitué d'obligations, des titres de créance dont l'échéance est étalée sur le long terme. Petits avantages aux grands effets pour les détenteurs de ces titres de créance : ils vont profiter des retours sur les obligations du groupe ENL, un des principaux acteurs de l'environnement économique du pays, qui ne sont pas cotées sur aucune des deux plateformes de la SEM.

Le détenteur de ces titres de créance peut revendiquer son droit initial après une période de trois ans. Grâce à la prédisposition de la SEM de revoir ses procédures et ses règles de cotation, les ENL credit-linked notes pourront généreusement s'adjuger le qualificatif d'inclusif. Car leur accès ne sera pas limité qu'aux grands noms du secteur de placement. L'accès à ce produit est ouvert à Monsieur Tout-le-monde. Ainsi, le petit investisseur pourra tenter sa chance en termes de retour sur l'investissement engagé dans des produits qui vont lui offrir définitivement plus que ce qu'un dépôt bancaire ou une aventure sur le marché des actions lui rapportera.

La réaction du marché à ce nouveau produit émis par CM Structured Products (1) Ltd ne s'est pas fait attendre. Les titres de créance pour un montant de Rs 1,3 Md ont été littéralement pris d'assaut. Pas moins de 600 investisseurs ont manifesté leur intention de s'offrir ce nouveau produit structuré. «Notre objectif», avance Gilbert Gnany, Chief Strategy Officer et Executive Director du groupe MCB, «consiste à étendre la valeur de ce porte-feuille jusqu'à un montant de Rs 2,5 Mds dans les années à venir. Un objectif qui, de toute évidence, nous permettra de faire en sorte qu'un plus grand nombre d'investisseurs et d'émetteurs puissent avoir accès à ce produit.»

Le Chief Executive de la SEM, Sunil Benimadhu, souligne combien il est important de savoir que la juridiction dispose d'un prestataire de servicesqui a la tête dans l'innovation. «Les prestataires de services qui non seulement ont un sens élevé de l'innovation mais qui sont disposés de la transformer dans les faits constituent le poumon même d'un marché de capitaux. Ce sont les porte-drapeaux du changement. Notre rôle consiste à créer les conditions et à nous assurer que nous avons des procédures et des règles susceptibles de répondre aux attentes du marché. Pendant les dix ans de collaboration avec les acteurs du groupe du MCB, nous avons été émerveillés par leur sens élevé de l'innovation. C'est tout à leur honneur. Nous n'avons pas les outils nécessaires pour susciter la mise en place de nouveaux écosystèmes.»

Le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Mahen Seeruttun, a pour sa part salué cette volonté des acteurs du groupe MCB et de la SEM de faire la démonstration que le secteur mauricien des services financiers est dynamique grâce à sa prédisposition à innover. «La SEM», a indiqué le ministre, «a toujours été avant-gardiste dans son approche par le fait qu'elle veut toujours démontrer qu'il y a de la place pour des produits innovateurs dans le secteur mauricien des services financiers. Cette collaboration entre les acteurs du privé et du public est indispensable pour permettre au secteur mauricien des services financiers d'afficher avec fierté l'image d'un secteur dynamique, innovateur et attrayant aux yeux d'investisseurs potentiels et veut être perçue et connu comme un modèle pour cette région du monde.»