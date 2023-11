Ethiopie: La ministre des femmes et des affaires sociales s'entretient avec la représentante d'ONU Femmes

Addis Ababa — La ministre des femmes et des affaires sociales, Ergogie Tesfaye, s'est entretenu avec la représentante de l'ONU Femmes en Éthiopie, Cécile Mukarubuga, sur diverses questions relatives aux femmes.

La discussion a porté sur des sujets cruciaux qui traitent de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, y compris la mise en place de services de garde d'enfants.

Elles ont également discuté du renforcement de la résilience des femmes dans les régions touchées par les conflits et la sécheresse, ainsi que de la mise en place de systèmes institutionnels et de la coordination, selon le ministère de la femme et des affaires sociales.

La mobilisation conjointe des ressources et la collaboration sur les 16 jours d'activisme sur la violence basée sur le genre ont également fait partie de la discussion.

Le partenariat entre le ministère et ONU Femmes vise à créer une société plus inclusive où les femmes et les filles s'épanouissent.