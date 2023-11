Maroc: Fondation Mohammed V pour la Solidarité - Campagne de chirurgie de la cataracte au profit des habitants des douars sinistrés du séisme d'Al Haouz, du 10 au 12 novembre

Rabat — La Fondation Mohammed V pour la Solidarité poursuit ses actions d'aide médico-humanitaire en faveur des populations touchées par le séisme d'Al Haouz, à travers l'organisation, du 10 au 12 novembre, d'une campagne de chirurgie de la cataracte au niveau du centre hospitalier provincial (CHP) de Tahanouat.

Cette initiative solidaire s'inscrit dans le cadre du dispositif de prise en charge médicale qui a été mis en place par la Fondation sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dès les premiers jours de la survenue du séisme, indique jeudi un communiqué de la Fondation.

Cette campagne chirurgicale, poursuit la même source, a été programmée dans la continuité des prestations médicales offertes au niveau de l'hôpital de campagne déployé par la Fondation à Talat N'Yaaqoub et ce, à la suite des consultations en ophtalmologie qui ont permis de diagnostiquer les cas nécessitant une chirurgie de la cataracte.

A cet égard, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité fait savoir que 200 patients provenant de différents douars et localités, dont Talat N'Yaaqoub, Asni et Ouirgane, ont été ainsi recensés, précisant qu'ils ont fait l'objet de consultations préopératoires (bilan biologique et avis médical), les 7 et 8 novembre courant, et qu'ils bénéficieront de la prise en charge chirurgicale gratuite et de la remise d'effets vestimentaires.

La Fondation prendra également en charge leur transport à l'hôpital ainsi que leur retour à leur lieu de résidence, fait savoir la même source, soulignant que la phase de suivi post-opératoire sera assurée par les spécialistes en ophtalmologie mobilisés au niveau de Talat N'Yaaqoub et/ou au CHP de Tahanouat.

La campagne, relève-t-on, sera menée en collaboration avec les services régional et provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, les autorités locales et l'Association marocaine médicale de solidarité qui mettra à disposition deux unités chirurgicales ophtalmiques.

Un important dispositif humain et technique est prévu pour le bon déroulement de la campagne, souligne la même source, faisant savoir qu'outre les équipes de la Fondation (staff médical et assistantes sociales), un effectif de 11 chirurgiens et 39 infirmiers, ainsi que des étudiants infirmiers bénévoles, participera à cette opération solidaire.