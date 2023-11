Maroc: 'Made in Morocco' - Mise en vedette à Rabat de success stories marocaines

Rabat — Des experts ont mis en vedette, jeudi à Rabat, des success stories marocaines en matière de transformation de la réputation à la faveur d'une infrastructure performante.

Les intervenants lors d'un panel tenu dans le cadre des "Journées Made in Morocco" ont partagé avec l'assistance les étapes de création de leurs sociétés, les valeurs adoptées ainsi que la clé de voûte d'une meilleure réputation à l'échelle mondiale.

A cette occasion, la secrétaire générale de Pharma 5, Yasmine Benamour, a souligné que ce laboratoire est une entreprise familiale et un acteur de santé responsable, au service de l'intérêt général depuis plus de 40 ans, notant qu'il contribue à un développement durable, inclusif et autonome du Maroc et de l'Afrique en général, compte tenu de son devoir d'assurer une souveraineté thérapeutique et un accès aux soins pour tous, avec 1 milliard d'unités de médicaments produites par an.

De son côté, le directeur général délégué d'Attijariwafa Bank, Ismail Douiri, a mis en exergue les motivations stratégiques du groupement à l'international, son développement harmonieux, son implémentation réussie dans les pays d'accueil, sa gestion optimale des ressources humaines et son investissement dans la technologie en vue de construire et renforcer la réputation "Made in Morocco".

Pour sa part, le président directeur général adjoint d'Intelcia, Karim Bernoussi, a relevé que le Groupe, investi de la mission de l'outsourcing et des relations clients, accorde une priorité majeure au respect des personnes, des communautés et de l'environnement, faisant observer qu'Intelcia tire parti d'un réseau mondial dense de 40.000 collaborateurs présents dans 17 pays et opte pour l'innovation et l'excellence opérationnelle dans ses actions.

Le directeur général de Cash Plus, Hazim Sebbata, a indiqué, quant à lui, que les capitaux et le management de cet établissement sont purement marocains, affirmant qu'il compte un réseau très large et offre plus de 150 services dans le but de faciliter la vie des individus en matière de paiement et de transfert d'argent plus particulièrement.

Le directeur régional de Crédit Agricole du Maroc (CAM), Driss Abid, a souligné, pour sa part, que cette banque marocaine est le premier partenaire financier des programmes d'investissements nationaux visant à faciliter l'accès au financement à tous les agriculteurs et à créer une agriculture rentable, compétitive, moderne et résiliente, faisant savoir qu'après 62 ans d'engagement durable, le CAM repose sur la transformation digitale, l'accompagnement de la transition écologique et l'inclusion financière.

Organisées les 8 et 9 novembre par Consensus Public Relations (CPR) et Afrique Advisors, en partenariat avec l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, les "Journées Made in Morocco" visent à explorer le rôle du droit dans le commerce international et à renforcer la réputation collective du Royaume.

Plusieurs thématiques sont abordées dont "Le Made in Morocco et ses multiples dimensions", "La défense commerciale en action", "L'arbitrage d'investissement au service du Made in Morocco", outre "Identité et rayonnement: forger la réputation collective du Maroc".