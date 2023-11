Ile Maurice: Le blues «live» joué par Eric Triton/Gérard Maunick

Avant de se retirer, Jacques Maunick met sur pied un événement musical inédit consacré au blues. Il est prévu pour le jeudi 30 novembre à partir de 18 h 30 à l'hôtel Hennessy, à Ébène. Le blues y sera servi par deux de ses meilleurs guitaristes et interprètes mauriciens pour illustrer les propos de Jacques Maunick. Ce dernier racontera simplement l'histoire du blues qui aura modelé toutes les musiques populaires du 20e siècle. Blues né dans les champs de coton dans le sud des États-Unis où travaillaient les esclaves venus d'Afrique. Négligé en raison de la ségrégation raciale, le blues se développe durant tout le 20e siècle donnant naissance au jazz, au blues rock, au rock, au hard rock. Un itinéraire qui passera par l'Angleterre.

Eric Triton, notre bluesman national

Rien ne sera prévu ou répété à l'avance. Place aux improvisations pour cette rencontre spontanée et totalement gratuite (hé oui). L'organisateur a fait appel aux deux plus grands bluesmen mauriciens. Paroles et blues en live alterneront. Ce ne sera pas un concert et il se pourrait que le tout soit mis en ligne sur YouTube. Ces deux bluesmen sont le talentueux Eric Triton et Gérard Maunick, que la critique australienne présente comme «the best blues guitarist/ singer of Western Australia».

Triton est un enfant de résidence Martial, dont le père vit de la pêche. Dès l'âge de neuf ans, ce chanteur et guitariste gaucher monte déjà sur les planches et poursuit la même voie au collège, qui ne sera pas sa tasse de thé. Il préfère la musique, sa musique et les parties de pêche avec ses amis. Il acquiert même la maîtrise de plusieurs disciplines nautiques dans l'est de l'île. Après La Réunion, il séjourne plusieurs années en France où il signera ses premiers albums solo, passant même à quatre reprises sur la scène de l'Olympia.

Eric Triton est un autodidacte qui se veut l'ambassadeur du blues créole. Il voyage beaucoup et n'hésite pas de sa voix rocailleuse à dénoncer des fléaux comme la drogue. De retour à Maurice, les plus grands hôtels font appel à lui en raison de son double talent de chanteur et de guitariste qui n'hésite pas à franchir les barrières musicales. Pour les connaisseurs, Triton est un produit de la world music.

Gérard Maunick de Perth

Ce dernier arrive quelques jours seulement avant sa participation à cet événement. Il fut dans les années 70, le guitariste/ chanteur des Blue Stars qui firent les belles nuits du Magic Lantern, à Rose-Hill, avec les frères Rivet. Il partira tenter sa chance à Perth, en Australie, mais connut au départ des années de galère. Également autodidacte, Gérard Maunick finira par imposer ses compositions avec un premier album solo en 1984 qui remporte trois Major Western Australia Rock Awards. Il fonde même un groupe tout en se faisant accompagner vocalement par son épouse, Tina Simone. D'autres albums suivront, comme Soul Creole, Voodoo Brew et World Citizen, et il prépare actuellement une compilation. Il sera invité à se produire dans des festivals de blues, comme en Irlande où il décrochera le prix de l'artiste le plus apprécié du public. Sa chanson Slipping with the blues décroche le titre de Western Australia Song of the Year dans la catégorie blues rock. Les clubs de blues font souvent appel à lui.

Ses préférences vont à Jimi Hendrix, the best blues rock guitar player ever, et à Bob Marley, le chantre du reggae. Il rencontre de grands noms comme B. B. King, le roi du blues. Il jouera en première partie des concerts à Perth de quelques grosses pointures comme Deep Purple et Sade. Ses compositions portent la griffe du blues. Ce sera la première fois qu'Eric Trition et lui se retrouveront sur la même scène à l'hôtel Hennessy le 30 novembre pour cet événement unique en son genre dédié au blues. Rappelons que l'entrée sera gratuite.

Du blues pur et dur

Personne n'aura échappé au matraquage publicitaire dans le monde pour le nouvel album après dix ans des légendaires Rolling Stones, Hackney Diamonds. Il porte la marque des indétrônables Stones. Or, sans le blues, ce groupe n'existerait pas. Mick Jagger, 80 ans, le reconnaît depuis le début. Aussi, nous vous recommandons leur album passé un peu inaperçu et sorti en 2015. Son titre est Blue & Lonesome avec en couverture leur logo de la langue rouge devenue bleue. On y trouve 12 classiques du blues de Chicago enregistrés en live avec le son brut du blues et aucune composition des Stones. C'est là que les Rolling Stones ont trouvé l'inspiration au départ. Du blues authentique. Leur nom d'ailleurs provient d'un des titres de leur bluesman favori, Muddy Waters.

Réédition du best-seller : «Lalang pena lezo»

Ce lexique de 1 000 expressions et idiomes créoles (en créole populaire, nouvelle graphie, français et anglais) a largement dépassé les attentes de l'auteur. Il a été vendu à quelques milliers d'exemplaires. Les principales librairies face à la demande incitent Jacques Maunick à rééditer une nouvelle fois l'ouvrage dont le stock de vente est épuisé. Quelques centaines d'exemplaires de «Lalang pena lezo» viennent d'être réimprimés et sont disponibles dans les grandes librairies ou le seront dans les jours qui viennent. Il semblerait que le boucheà-oreille fonctionne bien. Il est maintenant également recherché par la diaspora mauricienne, notamment en Australie, en France et au Canada francophone. Effectivement, «lalang pena lezo, li bat fol». Ce livre a trouvé sa place dans les bibliothèques publiques ou personnelles.